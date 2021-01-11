Палата представників США 11 січня 2021 року оприлюднила текст резолюції щодо імпічменту президента Дональда Трампа. У ній політика звинуватили у підбурювані до заколоту.

У США планують проголосувати за резолюцію 13 – 14 січня. Текст резолюції опублікував CNN.

До теми Трампу є що втрачати: чому президент США і надалі закликатиме протестувальників до спокою

Резолюцію внесуть на розгляд від імені демократа Девіда Сісіліні.

У ній мовиться про те, що Трамп у день заворушень у Конгресі "продемонстрував, що він буде залишатися загрозою для національної безпеки, демократії та Конституції, якщо йому буде дозволено залишитися на своїй посаді".

Трамп поставив під серйозну загрозу безпеку Сполучених Штатів і урядові інститути,

– зазначили автори резолюції.

Зверніть увагу! Якщо Трампу оголосять імпічмент до закінчення його президентської каденції, тобто до 20 січня, то політик більше не зможе балотуватися на виборах глави США.

Чому Трампу хочуть оголосити імпічмент

6 січня Конгрес США мав оголосити офіційні результати виборів президента.

Перед тим Трамп закликав усіх своїх прихильників вийти на протест та боротися за його "перемогу".

Американці президента послухали та прийшли під Капітолій, втім протест вийшов з-під контролю.

Прихильники Трампа увірвалися у будівлю Конгресу. Усіх чиновників евакуювали.

Між протестувальниками та правоохоронцями виникли сутички, почалася стрілянина.

Внаслідок заворушень загинуло 5 людей.

Згодом Трамп звернувся до демонстрантів та закликав їх "з миром йти додому".

Політики США звинуватили Трампа у тому, що сталося. Адже через те, що він відмовлявся визнати свою поразку, загинули люди.



Головне про заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу