Палата представників США оприлюднила резолюцію про імпічмент Трампа: у чому його звинувачують
Палата представників США 11 січня 2021 року оприлюднила текст резолюції щодо імпічменту президента Дональда Трампа. У ній політика звинуватили у підбурювані до заколоту.
У США планують проголосувати за резолюцію 13 – 14 січня. Текст резолюції опублікував CNN.
До теми Трампу є що втрачати: чому президент США і надалі закликатиме протестувальників до спокою
Резолюцію внесуть на розгляд від імені демократа Девіда Сісіліні.
У ній мовиться про те, що Трамп у день заворушень у Конгресі "продемонстрував, що він буде залишатися загрозою для національної безпеки, демократії та Конституції, якщо йому буде дозволено залишитися на своїй посаді".
Трамп поставив під серйозну загрозу безпеку Сполучених Штатів і урядові інститути,
– зазначили автори резолюції.
Чому Трампу хочуть оголосити імпічмент
- 6 січня Конгрес США мав оголосити офіційні результати виборів президента.
- Перед тим Трамп закликав усіх своїх прихильників вийти на протест та боротися за його "перемогу".
- Американці президента послухали та прийшли під Капітолій, втім протест вийшов з-під контролю.
- Прихильники Трампа увірвалися у будівлю Конгресу. Усіх чиновників евакуювали.
- Між протестувальниками та правоохоронцями виникли сутички, почалася стрілянина.
- Внаслідок заворушень загинуло 5 людей.
- Згодом Трамп звернувся до демонстрантів та закликав їх "з миром йти додому".
- Політики США звинуватили Трампа у тому, що сталося. Адже через те, що він відмовлявся визнати свою поразку, загинули люди.
Головне про заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу
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