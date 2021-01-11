У Конгресі США розглядають відсторонення Дональда Трампа за 2 тижні до закінчення його президентських повноважень. Усунути Трампа від влади демократи запропонували після штурму Капітолія його прихильниками.

Дослідник інституту Джона Хопкінса у Вашингтоні Микола Воробйов висловив думку, що протести можуть не закінчитися. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

До теми Трампа необхідно достроково усунути від влади: опитування американців

Як на Помаранчевій революції

За його словами, річ не тільки у Трампі, а й у певних принципах, які сповідують люди з правого флангу. Аналогію він провів з Помаранчевою революцією в Україні. Тоді половина виборців були впевнені, що вибори в них вкрали і пішли протестувати. Приблизно та сама ситуація відбувається і в США.

Я думаю, Трампові є що втрачати, тому він закликатиме протестувальників до того, щоб вони, як мінімум, більше не штурмували Капітолій,

– зазначив експерт.

Він зауважив: "Я думаю, що ситуація може вийти з-під контролю, коли Трампа вже не слухатимуть. Може з'явитися новий лідер, наприклад, Тед Круз, який підтримав протестувальників".

Невідповідність Трампа

На останньому відео Трампа у твітері, як зазначив Воробйов, було видно, що він закликав до мирного протесту, говорячи "Розходьтеся додому". Але напередодні він підштовхував людей до Вашингтону, висловлював доволі жорстку риторику. Упродовж всього свого президентського терміну він підтримував ультраправі організації або, як мінімум, не заважав їхній роботі.

Чи буде імпічмент

Дослідник зауважив, що є дуже багато юридичних і політичних аспектів, пов'язаних з імпічментом Трампа. Наразі він перший президент, якого можуть усунути з другої спроби.

Довідка. У США нижня палата Конгресу вже 11 січня може розглянути питання про імпічмент Трампу. Під час можливої процедури імпічменту найімовірніше його інтереси представлятиме адвокат Рудольф Джуліані.

За словами експерта, на цьому етапі вірогідність відсторонення Трампа і того, що він сам складе повноваження досить мінімальна. До інавгурації Джо Байдена 20 січня демократи намагатимуться тиснути на Трампа, щоб він передав повноваження Майку Пенсу.

Закритий шлях на вибори

Якщо 25-а поправка буде в силі і Трампа усунуть від влади, це не тільки закриє йому шлях на вибори 2024 року, але й не виключає кримінальні переслідування.

Він намагається підняти ставки і будувати собі плацдарм на наступні вибори. Він має на це повне юридичне право і всі шанси. Наразі цілком вірогідно, що Трамп не здаватиметься без бою,

– сказав Воробйов.

Він додав, що Трампа можуть притягнути до відповідальності не тільки за те, що він підбурював протестувальників до штурму Капітолія. За даними видання New Yourk Times президент не сплачував податки, а в його компанії працювали нелегальні співробітники, яким він платив гроші у конверті.



Заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу