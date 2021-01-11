Президента США Дональда Трампа необхідно достроково усунути від влади через політичну кризу, що розпочалась після заворушень у Вашингтоні. Так вважає понад половина опитаних американців.

Дві третини громадян вважають Трампа відповідальним за трагічні події у Капітолії. Про це мовиться у дослідженні IPSOS. Дізнайтеся також Трамп – божевільний і небезпечний: Пелосі пояснила, навіщо негайно потрібен імпічмент Що показали опитування 56% опитаних висловилися за якнайшвидший відхід Дональда Трампа від влади.

67% вважають, що президент винний у подіях 6 січня, коли надихнув натовп своїх прибічників на штурм Капітолія.

Дострокову відставку Трампа підтримують 94% демократичних, 58% незалежних і 13% республіканських виборців.

94% демократичних, 58% незалежних і 13% республіканських виборців. Серед 43% опитаних, які не бажають дострокового складання повноважень президента, 54% вважають, що Трамп не зробив нічого поганого, 45% переконані, що він винний, але термін його повноважень незабаром спливає.

61% республіканських виборців переконані, що президент не зробив нічого поганого, третина – вважає його дії недоречними.

53% опитаних довіряють обраному президенту Джо Байдену, 48% – демократам у Конгресі.

Чинний віцепрезидент Майкл Пенс користується довірою у 39% американців. Зверніть увагу! Опитування проводили 8—9 січня 2021 року в онлайн-режимі серед вибірки в 570 дорослих американців віком від 18 років. Заворушення у Вашингтоні: коротко 6 січня розлючені прихильники Дональда Трампа прийшли під будівлю Капітолію та почали прориватися всередину. У цей день Конгрес США мав оголосити офіційні результати американських виборів президента.

Потрапивши всередину будівлі, протестувальники розбивали вікна, руйнували меблі, розводили невеликі пожежі, зривали зі стін картини, залили фарбою бюст одного з колишніх президентів тощо.

Через стрілянину одна із мітингувальниць зазнала поранення та згодом померла. Поранено також кількох поліцейських.

Загалом заворушення забрали життя 5 людей.

Після сутичок у Вашингтоні ввели комендантську годину.

До американських судів надійшли 50 справ щодо учасників заворушень у Вашингтоні. Заворушення у Вашингтоні: що слід пам'ятати / Інфографіка 24 каналу