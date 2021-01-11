Трампа необхідно достроково усунути від влади: опитування американців
Президента США Дональда Трампа необхідно достроково усунути від влади через політичну кризу, що розпочалась після заворушень у Вашингтоні. Так вважає понад половина опитаних американців.
Дві третини громадян вважають Трампа відповідальним за трагічні події у Капітолії. Про це мовиться у дослідженні IPSOS.
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Що показали опитування
- 56% опитаних висловилися за якнайшвидший відхід Дональда Трампа від влади.
- 67% вважають, що президент винний у подіях 6 січня, коли надихнув натовп своїх прибічників на штурм Капітолія.
- Дострокову відставку Трампа підтримують 94% демократичних, 58% незалежних і 13% республіканських виборців.
- Серед 43% опитаних, які не бажають дострокового складання повноважень президента, 54% вважають, що Трамп не зробив нічого поганого, 45% переконані, що він винний, але термін його повноважень незабаром спливає.
- 61% республіканських виборців переконані, що президент не зробив нічого поганого, третина – вважає його дії недоречними.
- 53% опитаних довіряють обраному президенту Джо Байдену, 48% – демократам у Конгресі.
- Чинний віцепрезидент Майкл Пенс користується довірою у 39% американців.
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