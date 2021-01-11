Зараз імпічменту Дональду Трампу підтримують чимало людей, адже він не дозволить цьому республіканцеві знову балотуватися на пост президента США. Це необхідно, адже Трамп – небезпечна людина, яка втратила розум. Так заявила спікерка Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі.

Демократи хочуть викинути Трампа з президентських гонок назавжди

Демократи прагнуть унеможливити для нинішнього глави Білого дому Дональда Трампа навіть опцію балотуватися на наступних президентських виборах у США. Про це спікерка Палати представників Ненсі Пелосі 10 січня говорила в інтерв'ю телекомпанії CBS.

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Вона наполягає, що зараз є "рішуча підтримка" імпічменту Трампа. А виключення можливості його висування на наступних виборах – "одна з причин, через яку люди виступають за імпічмент".

Спікерка Пелосі вважає Трампа божевільним

Серед варіантів процедури, за якої можна провести імпічмент Трампу, Пелосі найбільше подобається 25 поправка до конституції США. Вона передбачає усунення від влади президента на підставі його недієздатності.

На жаль, людина, яка зараз керує виконавчою владою – божевільна. Вона втратила розум. Президент Сполучених Штатів – небезпечний,

– заявила Пелосі.

Пелосі, яка, нагадаємо, є 3 людиною у державній ієрархії США, вкотре також повторила, що Трампа "необхідно притягнути до відповідальності".

Зверніть увагу: демократи дійсно можуть включити в процедуру імпічменту заборону Трампу обіймати державні посади. Однак поки що офіційно про таке не йшлося.



Тим часом оточення Дональда Трампа каже, що той і так не збирається брати участі у виборах 2024 року.

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