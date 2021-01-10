Питання по імпічмент президенту США Дональду Трампу мають намір розглянути у нижній палаті Конгресу вже в понеділок, 11 січня. 180 депутатів вже поставили підпис під відповідним поданням.

Імпічмент Трампу: коли розгляне Конгрес

Подання про необхідність розгляду питання про імпічмент Дональду Трампу підписали вже 180 депутатів Палати представників Конгресу США. Про це свідчить допис у твіттері конгресмена Теда Лью.

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Питання по імпічмент Трампу мають намір розглянути у нижній палаті Конгресу вже в понеділок, 11 січня.



Повідомлення конгресмена про питання імпічменту президенту США / Скриншот

Примітно, що майже рівно рік тому, 15 січня 2020 року, спікерка Ненсі Пелосі підписала схвалену Палатою представників передачу звинувачення Дональду Трампу у Сенат. Утім, там Трампа згодом виправдали.

Торік причиною спроби усунення Трампа від влади були тиск на Україну та махінації з фінансовою допомогою Україні.

Цьогоріч же Трампа хочуть імпічментувати через заворушення у Вашингтоні, які фактично спровокував чинний глава Білого дому.

Група конгресменів від Демократичної партії заявила, що вже готова представити статті звинувачення Трампу.



Заворушення у Вашингтоні: що слід пам'ятати / Інфографіка 24 каналу

Чи оголосять Трампові імпічмент до кінця його президентського терміну

Демократи хотіли б відсторонити від влади Трампа ще до інавгурації його наступника – Байдена, яка відбудеться 20 січня.

Однак якщо не вдасться досягти згоди всіх 100 сенаторів, Сенат не зможе провести засідання до 19 січня. А поки що про таку згоду не повідомляли.

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