Обраний президент США Джо Байден не збирається втручатися у суперечки щодо імпічменту для чинного глави Штатів Дональда Трампа. Конгрес повинен сам вирішувати такі питання.

Байден давно вважає Трампа поганим президентом. Про це повідомляє CNN. Саме тому він подав кандидатуру на пост глави держави. Однак рішення щодо імпічменту має приймати Конгрес.

До теми Імпічмент Трампу можуть оголосити наступного тижня

Нехай Конгрес сам вирішує, що йому слід зробити,

– наголосив Байден.

Що цьому передувало

У Конгресі заговорили про імпічмент Трампа після заворушень у Вашингтоні.

У ЗМІ з'явилась інформація, що його можуть оголосити Трампу вже наступного тижня. Демократи навіть розглядали швидкі шляхи імпічменту.

Cпікерка Палати представників Ненсі Пелосі стверджувала, що Трамп нібито може ініціювати військові дії чи нанести ядерний удар.

Однак глава судового комітету Сенату США Ліндсі Грем заявила, що імпічмент Трампа приречений на провал.

Зрештою, інавгурація Байдена відбудеться 20 січня.

Зверніть увагу! Прихильники Трампа 6 січня влаштували штурм Капітолію та зірвали засідання Конгресу. Детальніше – читайте тут.



Заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу