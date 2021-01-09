Избранный президент США Джо Байден не собирается вмешиваться в споры относительно импичмента для действующего главы Штатов Дональда Трампа. Конгресс должен сам решать такие вопросы.

Байден давно считает Трампа плохим президентом. Об этом сообщает CNN. Именно поэтому он подал кандидатуру на пост главы государства. Однако решение об импичменте должен принимать Конгресс.

К теме Импичмент Трампу могут объявить на следующей неделе

Пусть Конгресс сам решает, что ему следует сделать, – отметил Байден.

Что этому предшествовало

В Конгрессе заговорили об импичменте Трампа после беспорядков в Вашингтоне.

В СМИ появилась информация, что его могут объявить Трампу уже на следующей неделе. Демократы даже рассматривали быстрые пути импичмента.

Cпикер Палаты представителей Нэнси Пелоси утверждала, что Трамп якобы может инициировать военные действия или нанести ядерный удар.

Однако глава судебного комитета Сената США Линдси Грэм заявила, что импичмент Трампа обречен на провал.

В конце концов, инаугурация Байдена состоится 20 января.

Обратите внимание! Сторонники Трампа 6 января устроили штурм Капитолия и сорвали заседание Конгресса. Подробнее – читайте здесь.

Беспорядки в Вашингтоне / Инфографика 24 канала