Після штурму Капітолія поблизу будівлі Конгресу США виявили завантажений бомбами та зброєю пікап. Автомобіль належить жителю Алабами Лонні Лерою Коффману. Його затримали за участь у заворушеннях.

Докладніше про нашпиговане зброєю авто

Машину було припарковано у 2 кварталах від Капітолію, а саме неподалік офісу Республіканської партії. Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на судові документи.

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Яка саме зброя була в авто

11 саморобних бомб,

штурмова гвинтівка,

пістолет.

Крім того, під час затримання у Коффмана виявили ще 2 пістолети 9-го та 22-го калібрів. Жодна зброя не була зареєстрованою на нього. Також у його машині знайшли ганчірки та запальнички.

Зараз чоловік перебуває під вартою за звинуваченням у зберіганні незареєстрованої вогнепальної зброї та носіння зброї без ліцензії. Обвинувачення щодо бомб федеральний захисник Коффмана коментувати відмовився.

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Але це не єдиний такий випадок того дня у Вашингтоні. За даними прокуратури, інший чоловік на штурм Капітолію взяв із собою автомат і сотні патронів. Він своїм знайомим сказав, що хотів вистрілити у спікера Палати представників Ненсі Пелосі. Додамо, що саме вона ініціювала попередній імпічмент Трампу.

Відомо про ще кількох осіб, які пронесли зброю та боєприпаси на територію Капітолія. Журналісти підкреслюють, що ці факти докладно описують масштаби арсеналу, доступного для допомоги прихильникам Трампа.

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Коротко про штурм Капітолія

Капітолій – це будівля Конгресу (парламенту) США.

6 січня законодавчий орган мав оголосити офіційні результати американських виборів президента. Однак розлючені прихильники Дональда Трампа прийшли під будівлю Капітолію та почали прориватися всередину.

Протестувальники ламали огорожу та вступали у бійку із силовиками. Надвечір 6 січня їм таки вдалося потрапити всередину. Тут вони розбивали вікна, руйнували меблі, розводили невеликі пожежі, зривали зі стін картини, залили фарбою бюст одного з колишніх президентів тощо.

Також почалася стрілянина. Одна із мітингувальниць зазнала поранення та згодом померла. Водночас поранено кількох поліцейських. Загалом заворушення забрали життя 5 людей.

Після сутичок у Вашингтоні ввели комендантську годину. Але її і так було заплановано через ситуацію з коронавірусом.

Міністерстві юстиції США повідомили, що до судів вже надійшли 50 справ щодо учасників заворушень у Вашингтоні.

На наступний день на спільній сесії Конгресу все ж змогли оголосити переможця президентських виборів. Новим главою держави став Джозеф Байден. Офіційно він вступить на посаду після церемонії інавгурації, запланованої на 20 січня.