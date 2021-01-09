У Міністерстві юстиції США повідомили, що справи учасників захоплення Капітолія 6 січня уже передають до судів. Більшість матеріалів розглядає Вищий суд округу Колумбія.

До судів уже надійшли справи щодо 50 учасників штурму Капітолія. Про це інформує "Голос Америки".

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13 справ розглядає Федеральний суд округу Колумбія. Ще близько 40 – Вищий суд округу Колумбія.

У чому звинувачують учасників заворушень:

Незаконне проникнення в будівлю Капітолія.

Використання зброї.

Порушення комендантської години та порушення інших статей.

Наше відомство у співпраці з іншими правоохоронними органами оперативно задіє всі ресурси для виявлення, арешту і початку судового переслідування осіб, які брали участь в злочинних діях в будівлі Капітолія США,

– зазначив виконувач обов'язків прокурора США Майкл Шервін.

Цікаво! Раніше у ФБР пообіцяли винагороду у 50 тисяч доларів за інформацію про осіб, які принесли вибухівку у будівлю Конгресу. Це викликало масу повідомлень від громадян – даними хотіли поділитись щонайменше 17 тисяч осіб.

Керівників служби безпеки Капітолія звільнили

Зазначимо, що через штурм посад позбулись керівники служби безпеки Капітолія: очільники парламентських приставів та поліції. Політики назвали дії силовиків під час подій 6 січня "провалом".

Головне про заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу