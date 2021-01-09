В Министерстве юстиции США сообщили, что дела участников захвата Капитолия 6 января уже передают в суды. Большинство материалов рассматривает Высший суд округа Колумбия.

В суды уже поступили дела в отношении 50 участников штурма Капитолия. Об этом информирует "Голос Америки".

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13 дел рассматривает Федеральный суд округа Колумбия. Еще около 40 – Высший суд округа Колумбия.

В чем обвиняют участников беспорядков:

Незаконное проникновение в здание Капитолия.

Использование оружия.

Нарушение комендантского часа и нарушение других статей.

Наше ведомство в сотрудничестве с другими правоохранительными органами оперативно задействует все ресурсы для выявления, ареста и начала судебного преследования лиц, участвовавших в преступных действиях в здании Капитолия США,

– отметил исполняющий обязанности прокурора США Майкл Шервин.

Интересно! Ранее в ФБР пообещали вознаграждение в 50 тысяч долларов за информацию о лицах, которые принесли взрывчатку в здание Конгресса. Это вызвало массу сообщений от граждан – данными хотели поделиться по меньшей мере 17 тысяч человек.

Руководителей службы безопасности Капитолия уволили

Отметим, что из-за штурма должностей лишились руководители службы безопасности Капитолия: руководители парламентских приставов и полиции. Политики назвали действия силовиков во время событий 6 января "провалом".



Главное о беспорядках в Вашингтоне / Инфографика 24 канала