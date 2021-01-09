В суды США поступили 50 дел касательно участников беспорядков в Вашингтоне: что им инкриминируют
В Министерстве юстиции США сообщили, что дела участников захвата Капитолия 6 января уже передают в суды. Большинство материалов рассматривает Высший суд округа Колумбия.
В суды уже поступили дела в отношении 50 участников штурма Капитолия. Об этом информирует "Голос Америки".
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13 дел рассматривает Федеральный суд округа Колумбия. Еще около 40 – Высший суд округа Колумбия.
В чем обвиняют участников беспорядков:
- Незаконное проникновение в здание Капитолия.
- Использование оружия.
- Нарушение комендантского часа и нарушение других статей.
Наше ведомство в сотрудничестве с другими правоохранительными органами оперативно задействует все ресурсы для выявления, ареста и начала судебного преследования лиц, участвовавших в преступных действиях в здании Капитолия США,
– отметил исполняющий обязанности прокурора США Майкл Шервин.
Руководителей службы безопасности Капитолия уволили
Отметим, что из-за штурма должностей лишились руководители службы безопасности Капитолия: руководители парламентских приставов и полиции. Политики назвали действия силовиков во время событий 6 января "провалом".
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