Трое высокопоставленных руководителей охраны Капитолия написали заявления об увольнении после захвата здания сторонниками Трампа. Их отставки требовали конгрессмены.

Ушли в отставку руководители парламентских приставов

Почти сразу после такого требования ушел в отставку парламентский пристав Сената. Об этом информирует "Голос Америки".

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Также лишился должности парламентский пристав Палаты Представителей. Именно они отвечают за безопасность политиков в Капитолии. Всего в состав парламентских приставов США входят 800 человек.

Уволился руководитель полиции Капитолия

Написал заявление об увольнении и глава полиции Капитолия Стивен Санд. Это его призвала сделать Нэнси Пелоси – спикер Палаты представителей. Под руководством Санда работали 2 300 офицеров.

Мы не можем оставить наших офицеров, а также сообщество Капитолийского холма, который они защищают на растерзание будущим нападениям в условиях вакуума лидерства,

– сказали о деятельности Санда в Союзе полицейских Капитолия.

Парламентарии будут расследовать деятельность силовиков

Политики возмущены тем, как действовали охранники и полицейские во время штурма. Работу силовиков охарактеризовали как "провал". Парламентарии США постараются установить причины этого до 20 января, чтобы гарантировать полную безопасность во время инаугурации избранного президента Джозефа Байдена.

Обратите внимание! Штурм Капитолия произошел 6 января. Именно тогда конгрессмены должны были утвердить результаты выборов президента США. Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание, конгрессменов пришлось эвакуировать. Во время беспорядков погибли 5 человек.



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