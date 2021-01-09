Троє високопоставлених керівників охорони Капітолія написали заяви про звільнення після захоплення будівлі прихильниками Трампа. Їхньої відставки вимагали конгресмени.

Пішли у відставку очільники парламентських приставів

Майже одразу після такої вимоги пішов у відставку парламентський пристав Сенату. Про це інформує "Голос Америки".

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Також позбувся посади парламентський пристав Палати Представників. Саме вони відповідають за безпеку політиків у Капітолії. Загалом до складу парламентських приставів США входять 800 осіб.

Звільнився керівник поліції Капітолія

Написав заяву про звільнення і очільник поліції Капітолія Стівен Санд. Це його закликала зробити Ненсі Пелосі – спікерка Палати представників. Під керівництвом Санда працювали 2 300 офіцерів.

Ми не можемо полишити наших офіцерів, а також спільноту Капітолійського пагорба, який вони захищають на поталу майбутнім нападам в умовах вакууму лідерства,

– сказали про діяльність Санда у Союзі поліцейських Капітолія.

Парламентарі розслідуватимуть діяльність силовиків

Політики обурені тим, як діяли охоронці та поліцейські під час штурму. Роботу силовиків охарактеризували як "провал". Парламентарі США намагатимуться встановити причини цього до 20 січня, аби гарантувати повну безпеку під час інавгурації обраного президента Джозефа Байдена.

Зверніть увагу! Штурм Капітолія відбувся 6 січня. Саме тоді конгресмени мали затвердити результати виборів президента США. Прихильники Дональда Трампа увірвались до будівлі, конгресменів довелось евакуювати. Під час заворушень з агинули 5 людей.



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