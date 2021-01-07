Декілька чиновників з оточення президента США Дональда Трампа подали у відставку. Все через заворушення, що спалахнули у Вашингтоні 6 січня.

Декілька помічників Трампа з питань національної безпеки нібито думають про відставку. Зокрема, радник з питань національної безпеки Роберт О’Браєн та заступник керівника апарату Білого дому Кріс Лідделл. Про це повідомляє CNN. До теми Сутички у Капітолії США: хронологія подій – фото, відео Хто подав у відставку Заступник радника Трампа з питань національної безпеки Метью Поттінгер

Ймовірно, очільниця апарату першої леді США Стефані Грішем. Проте не відомо, чи її рішення пов'язане із штурмом Капітолію.

Соціальна секретарка Білого дому Ріки Нікета. Заворушення у Вашингтоні: коротко Протести прихильників Трампа у Вашингтоні 6 січня згодом переросли у заворушення. Все тому, що мітингувальники взялись штурмувати будинок, де засідав Конгрес – Капітолій.

Люди таки увірвались до Капітолію, тому засідання терміново призупинили. З будівель почали евакуацію синовників.

Під час сутичок у будинку Конгресу застрелили жінку. Щонайменше, 5 людей поранили, серед них також є правоохоронці.

У Вашингтоні ввели комендантську годину, тож протестувальники розійшлись.

Засідання Конгресу продовжили. 7 січня Байдена таки оголосили президентом США.