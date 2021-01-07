На фоне беспорядков в Вашингтоне несколько чиновников из окружения Трампа подали в отставку
Несколько чиновников из окружения президента США Дональда Трампа подали в отставку. Все из-за беспорядков, вспыхнувших в Вашингтоне 6 января.
Несколько помощников Трампа по вопросам национальной безопасности якобы думают об отставке. В частности, советник по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен и заместитель руководителя аппарата Белого дома Крис Лидделл. Об этом сообщает CNN.
К теме Столкновения в Капитолии США: хронология событий – фото, видео
Кто подал в отставку
- Заместитель советника Трампа по вопросам национальной безопасности Мэттью Поттингер.
- Вероятно, глава аппарата первой леди США Стефани Гришэм. Однако не известно, связано ли ее решение со штурмом Капитолия.
- Социальный секретарь Белого дома Рики Никета.
Беспорядки в Вашингтоне: коротко
- Протесты сторонников Трампа в Вашингтоне 6 января впоследствии переросли в беспорядки. Все потому, что митингующие взялись штурмовать дом, где заседал Конгресс – Капитолий.
- Люди таки ворвались в Капитолий, поэтому заседание срочно приостановили. Из здания начали эвакуацию чиновников.
- Во время столкновений в доме Конгресса застрелили женщину. По меньшей мере, 5 человек ранили, среди них также есть правоохранители.
- В Вашингтоне ввели комендантский час, поэтому протестующие разошлись.
- Заседание Конгресса продолжили. 7 января Байдена таки объявили президентом США.
Поделиться новостью