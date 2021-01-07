Несколько чиновников из окружения президента США Дональда Трампа подали в отставку. Все из-за беспорядков, вспыхнувших в Вашингтоне 6 января.

Несколько помощников Трампа по вопросам национальной безопасности якобы думают об отставке. В частности, советник по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен и заместитель руководителя аппарата Белого дома Крис Лидделл. Об этом сообщает CNN. К теме Столкновения в Капитолии США: хронология событий – фото, видео Кто подал в отставку Заместитель советника Трампа по вопросам национальной безопасности Мэттью Поттингер.

Вероятно, глава аппарата первой леди США Стефани Гришэм. Однако не известно, связано ли ее решение со штурмом Капитолия.

Социальный секретарь Белого дома Рики Никета. Беспорядки в Вашингтоне: коротко Протесты сторонников Трампа в Вашингтоне 6 января впоследствии переросли в беспорядки. Все потому, что митингующие взялись штурмовать дом, где заседал Конгресс – Капитолий.

Люди таки ворвались в Капитолий, поэтому заседание срочно приостановили. Из здания начали эвакуацию чиновников.

Во время столкновений в доме Конгресса застрелили женщину. По меньшей мере, 5 человек ранили, среди них также есть правоохранители.

В Вашингтоне ввели комендантский час, поэтому протестующие разошлись.

Заседание Конгресса продолжили. 7 января Байдена таки объявили президентом США.