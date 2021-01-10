Залишилося менше 2 тижнів до завершення президентської каденції Трампа. Його близьке оточення заявляє, що президент, швидше за все, не буде балотуватися знову на виборах у 2024 році.

Якщо Трамп передумає і вирішить все ж балотуватися, то його закликатимуть не робити цього. Про це інформує американське видання Politico.

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Трампа не братиме участь у виборах 2024 року

Один з друзів чинного президента США в інтерв’ю Politico заявив, що Трамп ніколи не скаже про те, що він не балотуватиметься. Він буде дражнитися, удаватиме, що нібито йде на вибори, але зрештою просто цього не зробить.

Заяви Трампа про участь у виборах

Після програшу Трампа на виборах у листопаді 2020 року, він негайно заявив про свій намір знову балотуватися у президенти в 2024 році. Про це він планував оголосити у день інавгурації Байдена.

Усе змінилося після нападу на Капітолій. За словами двох республіканців, наближених до Трампа, він почав відступати від цієї ідеї. Трамп дізнався, що балотування вимагатиме від нього фінансових звітів. Це зробить його вразливим під час кримінальних та цивільних розслідувань, а також судових процесів.

Зверніть увагу! У понеділок, 11 січня, у нижній палаті Конгресу США мають розглянути питання про імпічмент президента Дональда Трампа. Його звинувачують у підбурюванні заворушень у Вашингтоні.



Заворушення у Вашингтоні: що слід пам'ятати / Інфографіка 24 каналу