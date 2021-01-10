У США нижня палата Конгресу вже 11 січня може розглянути питання про імпічмент Трампу. При цьому віцепрезидент Майк Пенс готовий застосувати 25 статтю Конституції для його дострокової відставки.

Пенс хоче застосувати статтю, згідно з якою глава Білого дому може достроково залишити свій пост через неможливість виконувати надалі свої обов'язки. Про це пише CNN.

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На думку Пенса, нестабільні дії Трампа в решту 10 днів при владі можуть нашкодити США.

Хто захищатиме Трампа

Під час можливої процедури імпічменту Дональда Трампа найімовірніше його інтереси представлятиме адвокат Рудольф Джуліані.

Крім того, CNN з посиланням на власні джерела пише, що Трамп не виключає можливість знову звернутись за допомогою до почесного професора школи права Гарвардського університету Алана Дершовіца. Він вже надав захист Трампу під час процедури імпічменту в 2019 – 2020 роках.

Зверніть увагу! Раніше група членів Палати представників Конгресу США від Демократичної партії заявила про готовність 11 січня представити статтю для оголошення імпічменту Дональду Трампу. Її підтримали вже 180 депутатів



На думку демократів, Трамп не може залишатися в Білому домі, оскільки несе відповідальність за заворушення у Вашингтоні 6 січня.

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Заворушення у Вашингтоні: що слід пам'ятати / Інфографіка 24 каналу

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