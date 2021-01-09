Дональду Трампу можуть оголосити імпічмент після завершення його президентського терміну та інавгурації Джо Байдена. Раніше це не вдасться зробити, бо верхня палата Конгресу не планує збиратися на засідання до 19 січня.

Ймовірні дати імпічменту Трампа

Якщо не вдасться досягти згоди всіх 100 сенаторів, то Сенат не зможе провести засідання до 19 січня. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на меморандум, який оприлюднив лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл.

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У випадку, якщо Палата представників затвердить статті імпічменту, то Сенат зможе отримати їх тільки 19 або 20 січня.

Відповідно до цього, розглядати імпічмент Сенат почне 20 або 21 січня о 13:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом). А повноваження Дональда Трампа на посаді президента США закінчуються о 12:00 20 січня.

Це означає, що процес у Сенаті розпочнеться після закінчення президентського терміну Трампа: або через годину, або через 24 години,

– йдеться у меморандумі.

Що відомо про процедуру імпічменту

Крім того, це означає, що імпічментом займатиметься вже лідер демократів Чак Шумер, адже демократи отримали контроль над Сенатом.

Наразі невідомо, хто головуватиме на процесі щодо імпічменту Трампа, бо на той час політик вже не буде главою Сполучених Штатів. За стандартної процедури на процесі головує голова Верховного суду.

Зверніть увагу Імпічмент Трампа приречений на провал, – глава комітету Сенату

Що цьому передувало

У Конгресі заговорили про імпічмент Трампа після заворушень у Вашингтоні.

ЗМІ писали, що його можуть оголосити наразі чинному президенту США вже наступного тижня. Демократи навіть розглядали швидкі шляхи імпічменту.

Спікерка Палати представників Пелосі закликала віцепрезидента Майка Пенса застосувати 25-у поправку.

Зверніть увагу! Прихильники Трампа 6 січня влаштували штурм Капітолію та зірвали засідання Конгресу. Детальніше про це читайте за посиланням.



Що відомо про заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу