Дональду Трампу могут объявить импичмент после завершения его президентского срока и инаугурации Джо Байдена. Ранее это не удастся сделать, потому что верхняя палата Конгресса не планирует собираться на заседание до 19 января.

Вероятные даты импичмента Трампа

Если не удастся достичь согласия всех 100 сенаторов, то Сенат не сможет провести заседание до 19 января. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на меморандум, который обнародовал лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

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В случае, если Палата представителей утвердит статьи импичмента, то Сенат сможет получить их только 19 или 20 января.

В соответствии с этим, рассматривать импичмент Сенат начнет 20 или 21 января в 13:00 по местному времени (20:00 по Киеву). А полномочия Дональда Трампа на посту президента США истекают в 12:00 20 января.

Это означает, что процесс в Сенате начнется после окончания президентского срока Трампа: либо через час, либо через 24 часа,

– говорится в меморандуме.

Что известно о процедуре импичмента

Кроме того, это означает, что импичментом будет заниматься уже лидер демократов Чак Шумер, ведь демократы получили контроль над Сенатом.

Пока неизвестно, кто будет председательствовать на процессе по импичменту Трампа, потому что к тому времени политик уже не будет главой Соединенных Штатов. При стандартной процедуре на процессе председательствует глава Верховного суда.

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Что этому предшествовало

В Конгрессе заговорили об импичменте Трампа после беспорядков в Вашингтоне.

СМИ писали, что его могут объявить действующему президенту США уже на следующей неделе. Демократы даже рассматривали быстрые пути импичмента.

Спикер Палаты представителей Пелоси призвала вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку.

Обратите внимание! Сторонники Трампа 6 января устроили штурм Капитолия и сорвали заседание Конгресса. Подробнее об этом читайте по ссылке.



Что известно о беспорядках в Вашингтоне / Инфографика 24 канала