Глава судебного комитета Сената Соединенных Штатов Америки Линдси Грэм не видит возможности импичмента 45-го президента Дональда Трампа. Он считает, что любая попытка такого объявления обречена на провал.

По словам Грэма, новая попытка объявления импичмента Трампу может нанести больше вреда, чем пользы. Об этом он сообщил в своем твиттере.

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Импичмент Трампа – опасность

Также он надеется, что избранный президент Джо Байден осознает опасность такого шага.

Любая попытка импичмента Трампа не только не увенчается успехом в Сенате, но и станет опасным прецедентом для будущего президентства. Для лечения надежд понадобятся обе стороны,

– отметил Грэм.

Отметим! Проект резолюции об импичменте Трампа уже поддержал 131 член Конгресса. Среди них – глава судебного комитета Палаты представителей Джерри Надлер.

Что известно об импичменте Трампа: коротко

Об импичменте Трампа заговорили после того, как его сторонники ворвались в здание Капитолия. Инцидент произошел во время акции протеста в Вашингтоне.

Журналист CNN сообщил, что импичмент действующему президенту США могут объявить уже в середине следующей недели.

В Конгрессе хотят досрочного ухода Трампа с поста президента.

Спикерка Палаты представителей Пелоси призвала вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку, а также заявила о готовности начать процедуру импичмента.



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