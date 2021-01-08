Глава судового комітету Сенату Сполучених Штатів Америки Ліндсі Грем не бачить можливості імпічменту 45-го президента Дональда Трампа. Він вважає, що будь-яка спроба такого оголошення приречена на провал.

За словами Грема, нова спроба оголошення імпічменту Трампу може завдати більше шкоди, ніж користі. Про це він повідомив у своєму твітері.

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Імпічмент Трампа – небезпека

Також він сподівається, що обраний президент Джо Байден усвідомлює небезпеку такого кроку.

Будь-яка спроба імпічменту Трампа не тільки не увінчається успіхом в Сенаті, але й стане небезпечним прецедентом для майбутнього президентства. Для зцілення надій знадобляться обидві сторони,

– зазначив Грем.

Зазначимо! Проєкт резолюції про імпічмент Трампа вже підтримав 131 член Конгресу. Серед них – глава судового комітету Палати представників Джеррі Надлер.

Що відомо про імпічмент Трампа: коротко

Про імпічмент Трампа заговорили після того, як його прихильники увірвалися в будівлю Капітолію. Інцидент стався під час акції протесту у Вашингтоні.

Журналіст CNN повідомив, що імпічмент чинному президенту США можуть оголосити вже в середині наступного тижня.

У Конгресі хочуть дострокового відходу Трампа з посади президента.

Спікерка Палати представників Пелосі закликала віцепрезидента Майка Пенса застосувати 25-у поправку, а також заявила про готовність розпочати процедуру імпічменту.



Що відомо про заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу