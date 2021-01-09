Прихильники чинного президента США Дональда Трампа під час Штурму Капітолія 6 січня заявляли, що хотіли б знайти та стратити через повішання віцепрезидента країни Майка Пенса.

Під час штурму Капітолія хотіли знайти та повісити Пенса: що відомо

Як розповів фотограф міжнародної інформаційної агенції Reuters Джим Бург, він чув, як принаймні 3 бунтівники в Капітолії заявили, що сподівалися знайти Пенса та стратити його, повісивши на дереві Капітолійського пагорба як зрадника. Про це Бург написав у твіттері.

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"Це була спільна риса, що повторювалася. Багато інших говорили тільки про те, як слід стратити віцепрезидента", – зауважив він.

Подібні заклики також чув і кореспондент в Білому домі видання The Hill Ендрю Фрайберг. Але окрім Пенса, прихильники Трампа також шукали двох високопоставлених демократів: спікерку Палати представників Ненсі Пелосі та сенатора Чака Шумерау.

Бунтарі шукали віцепрезидента, спікерку Пелосі та сенатора Шумера. Виникає питання, чи було організовано план захоплення заручників,

– зауважив він у тому ж твіттері.

Причиною вищезазначених настроїв з боку мітингувальників стало те, що Пенс відмовив Трампу, не став перевищувати свої повноваження та формально підтвердив перемогу Джо Байдена й Камали Харріс на виборах. Крім того, він був присутнім на засіданні Конгресу, через яке і сталися заворушення, і там оголосив Байдена переможцем.

Додамо, що Пенса одним із перших евакуювали з будівлі Конгресу, коли там почалися заворушення.

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