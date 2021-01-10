Сторонники действующего президента США Дональда Трампа во время Штурма Капитолия 6 января заявляли, что хотели бы найти и казнить через повешение вицепрезидента страны Майка Пенса.

Во время штурма Капитолия хотели найти и повесить Пенса: что известно

Как рассказал фотограф международного информационного агентства Reuters Джим Бург, он слышал, как по крайней мере 3 мятежника в Капитолии заявили, что надеялись найти Пенса и казнить его, повесив на дереве Капитолийского холма как предателя. Об этом Бург написал в Твиттере.

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"Это была общая черта, которая повторялась. Многие другие говорили только о том, как следует казнить вице-президента", – заметил он.

Подобные призывы также слышал и корреспондент в Белом доме издания The Hill Эндрю Фрайберг. Но помимо Пенса, сторонники Трампа также искали двух высокопоставленных демократов: спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и сенатора Чака Шумерау.

Бунтари искали вице-президента, спикера Пелоси и сенатора Шумера. Возникает вопрос, был ли организован план захвата заложников,

– заметил он в том же твиттере.

Причиной вышеупомянутых настроений со стороны митингующих стало то, что Пенс отказал Трампу, не стал превышать свои полномочия и формально подтвердил победу Джо Байдена и Камалы Харрис на выборах. Кроме того, он присутствовал на заседании Конгресса, из-за которого и произошли беспорядки, и там объявил Байдена победителем.

Добавим, что Пенса одним из первых эвакуировали из здания Конгресса, когда там начались беспорядки.

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