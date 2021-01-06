Сторонники Трампа во время митинга в Вашингтоне таки прорвались в Капитолий. Из двух зданий Конгресса уже начали эвакуацию людей.

Что известно об эвакуации

В полиции говорят, что на территории Капитолия нашли подозрительные пакеты. Об этом сообщил корреспондент Axios Алайна Трини в твиттере.

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Однако впоследствии полиция проверила одно из зданий. Взрывчатки не нашли, поэтому вход снова открыли.

Кстати, из Капитолия эвакуировали также вице-президента Майкла Пенса.

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