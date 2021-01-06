Из зданий Капитолия эвакуировали людей из-за протестов: среди них – вице-президент Пенс
Сторонники Трампа во время митинга в Вашингтоне таки прорвались в Капитолий. Из двух зданий Конгресса уже начали эвакуацию людей.
Что известно об эвакуации
В полиции говорят, что на территории Капитолия нашли подозрительные пакеты. Об этом сообщил корреспондент Axios Алайна Трини в твиттере.
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Однако впоследствии полиция проверила одно из зданий. Взрывчатки не нашли, поэтому вход снова открыли.
Кстати, из Капитолия эвакуировали также вице-президента Майкла Пенса.
Протесты в США: последние новости
- В США 6 января должны официально объявили Джо Байдена президентом. Из-за этого сторонники Трампа устроили масштабный митинг.
- Сам Трамп тоже выступил во время протестов и заявил, что не признает поражения.
- Митингующие штурмовали здание Конгресса США. Начались стычки с силовиками.
- Впоследствии митингующие таки прорвались в Капитолий.
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