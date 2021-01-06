Прихильники Трампа під час мітингу у Вашингтоні таки прорвались до Капітолію. З двох будівель Конгресу вже розпочали евакуацію людей.

Що відомо про евакуацію

У поліції кажуть, що на території Капітолію знайшли підозрілі пакети. Про це повідомив кореспондент Axios Алайна Тріні в твітері.

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Однак згодом поліція перевірила одну з будівель. Вибухівки не знайшли, тож вхід знову відкрили.

До речі, з Капітолію евакуювали також віцепрезидента Майкла Пенса.

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