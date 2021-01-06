З будівель Капітолію евакуювали людей через протести: серед них – віцепрезидент Пенс
Прихильники Трампа під час мітингу у Вашингтоні таки прорвались до Капітолію. З двох будівель Конгресу вже розпочали евакуацію людей.
Що відомо про евакуацію
У поліції кажуть, що на території Капітолію знайшли підозрілі пакети. Про це повідомив кореспондент Axios Алайна Тріні в твітері.
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Однак згодом поліція перевірила одну з будівель. Вибухівки не знайшли, тож вхід знову відкрили.
До речі, з Капітолію евакуювали також віцепрезидента Майкла Пенса.
Протести в США: останні новини
- У США 6 січня повинні офіційно оголосили Джо Байдена президентом. Через це прихильники Трампа влаштували масштабний мітинг.
- Сам Трамп теж виступив під час протестів та заявив, що не визнає поразки.
- Мітингувальники штурмували будинок Конгресу США. Почались сутички із силовиками.
- Згодом мітингувальник таки прорвались до Капітолію.
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