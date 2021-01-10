В США нижняя палата Конгресса уже 11 января может рассмотреть вопрос об импичменте Трампа. При этом вице-президент Майк Пенс готов применить 25 статью Конституции для его досрочной отставки.

Пенс хочет применить статью, согласно которой глава Белого дома может досрочно покинуть свой пост из-за невозможности выполнять в дальнейшем свои обязанности. Об этом пишет CNN.

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По мнению Пенса, нестабильные действия Трампа в оставшиеся 10 дней у власти могут навредить США.

Кто будет защищать Трампа

Во время возможной процедуры импичмента Дональда Трампа скорее всего его интересы будет представлять адвокат Рудольф Джулиани.

Кроме того, CNN со ссылкой на собственные источники пишет, что Трамп не исключает возможность снова обратиться за помощью к почетному профессору школы права Гарвардского университета Алану Дершовицу. Он уже предоставил защиту Трампу во время процедуры импичмента в 2019 – 2020 годах.

Обратите внимание! Ранее группа членов Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии заявила о готовности 11 января представить статью для объявления импичмента Дональду Трампу. Ее поддержали уже 180 депутатов. По мнению демократов, Трамп не может оставаться в Белом доме, поскольку несет ответственность за беспорядки в Вашингтоне 6 января.

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