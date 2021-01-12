Палата представників США розглядає резолюцію із закликом до віцепрезидента Майка Пенса взяти на себе виконання обов’язків президента. Якщо її ухвалять, Пенс матиме 24 години на відповідь.

Розгляд резолюції ініціювали представники Демократичної партії. Про це повідомляє телеканал CBS News.

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Про що мовиться у проєкті резолюції

Пенса закликають негайно скористатися повноваженнями віцепрезидента відповідно до четвертого розділу 25-ї поправки Конституції США.

Скликати й мобілізувати головних посадових осіб виконавчих департаментів в уряді для того, щоб оголосити те, що є очевидним для народу, який перебуває у страху: що президент не здатний успішно виконувати свої службові обов'язки,

– мовиться у документі.

Відтак, конгресмени закликатимуть Пенса "взяти на себе виконання обов'язків президента".

Палата представників повинна проголосувати за цю резолюцію ввечері 12 січня за місцевим часом. Потім у віцепрезидента буде доба, аби відреагувати на цей заклик.

Загострення ситуації у США: що треба знати

6 січня прихильники Трампа увірвались до будівлі Капітолію.

В цей час там проходило спеціальне засідання обох палат Конгресу щодо підрахунку і затвердження голосів колегії виборників на виборах президента і віцепрезидента США 2020 року.

Поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників після кількох годин безладів.

Через заворушення у Вашингтоні загинули 5 людей, ще кілька поліцейських зазнали поранень.

Спецзасідання відновилося і конгресмени затвердили перемогу Байдена.

11 січня демократи у Палаті представників США представили проєкт резолюції про імпічмент Трампа через "підбурювання до заколоту".

Голосувати за цей документ ймовірно будуть у середу, 13 січня.



Заворушення у Вашингтоні: що слід пам'ятати / Інфографіка 24 каналу