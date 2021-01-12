Палата представителей США рассматривает резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу взять на себя выполнение обязанностей президента. Если ее примут, Пенс будет иметь 24 часа на ответ.

Рассмотрение резолюции инициировали представители Демократической партии. Об этом сообщает телеканал CBS News.

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О чем говорится в проектах резолюции

Пенса призывают немедленно воспользоваться полномочиями вице-президента в соответствии с четвертой главой 25-й поправки Конституции США.

Созвать и мобилизовать главных должностных лиц исполнительных департаментов в правительстве для того, чтобы объявить, что очевидно для народа, состоящего в страхе: что президент не способен успешно выполнять свои служебные обязанности,

– говорится в документе.

Поэтому, конгрессмены призывать Пенса "взять на себя выполнение обязанностей президента".

Палата представителей должна проголосовать за эту резолюцию вечером 12 января по местному времени. Затем у вице-президента будут сутки, чтобы отреагировать на этот призыв.

Обострение ситуации в США: что нужно знать

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия.

В это время там проходило специальное заседание обеих палат Конгресса по подсчету и утверждению голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента США 2020 года.

Полиция освободила здание Капитолия от протестующих после нескольких часов беспорядков.

Из-за беспорядков в Вашингтоне погибли 5 человек, еще несколько полицейских получили ранения.

Спецзаседание возобновилось и конгрессмены утвердили победу Байдена.

11 января демократы в Палате представителей США представили проект резолюции об импичменте Трампа за "подстрекательство к мятежу".

Голосовать за этот документ вероятно будут в среду, 13 января.



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