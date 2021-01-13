Более половины членов Палаты представителей поддержали резолюцию с призывом отстранить лидера США Дональда Трампа. О его импичменте заговорили после штурма Капитолия в Вашингтоне.

Документ поддержали 223 члена палаты, а 205 – выступили против. Об этом сообщает CNN.

Важно Конгресс США обратится к Пенсу, чтобы он взял на себя полномочия президента Трампа

О чем говорится в резолюции

Документ призывает вице-президента США Майка Пенса применить 25 поправку в Конституцию. Эта поправка предусматривает досрочное отстранение действующего американского лидера от должности. В то же время его обязанности временно будет исполнять вице-президент.

В резолюции говорится, что Трамп в день беспорядков в Конгрессе "продемонстрировал, что он будет оставаться угрозой для национальной безопасности, демократии и Конституции, если ему будет позволено остаться на своем посту".

Отметим, что документ носит рекомендательный характер.

Процедура объявления импичмента: что стоит знать

13 января члены Конгресса должны провести голосование по единой статье импичмента президента Трампа, в которой его обвиняют в призыве к мятежу.

должны провести президента Трампа, в которой его обвиняют в призыве к мятежу. После одобрения импичмента Палатой представителей слово возьмут представители Сената. Именно они принимают окончательное решение по этому вопросу.

По информации СМИ, Сенат вряд ли возьмется за рассмотрение дела об импичменте до президентской инаугурации Джо Байдена, которая состоится 20 января.

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Штурм Капитолия в Вашингтоне: главное

6 января Конгресс США собрался, чтобы утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать, поскольку сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса.

Для подавления беспорядков в Вашингтон ввели Национальную гвардию и объявили в городе чрезвычайное положение. В результате штурма Капитолия погибли 5 человек, в том числе один полицейский, более 60 задержаны.

Позже в Капитолии возобновилось заседание Конгресса, на котором утвердили итоги президентских выборов и победу Байдена. После этого Трамп подтвердил мирную передачу власти Байдену и записал видеообращение, где осудил штурм Капитолия.

В прокуратуре округа Колумбия допустили привлечь Трампа к ответственности из-за событий в Вашингтоне, а в Конгрессе предложили отстранить его от власти до истечения срока действия президентских полномочий. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала Конгресс готовиться к импичменту Трампа.



Беспорядки в Вашингтоне: что следует помнить / Инфографика 24 канала