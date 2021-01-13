Что будет делать Сенат в случае провала объявления импичмента Трампу: ответ эксперта
Кроме демократов за импичмент Дональда Трампа готовы проголосовать по меньшей мере пятеро депутатов-республиканцев. В частности – лидер Республиканской партии Палаты представителей Лиз Чейни.
Публицист Андрей Пионтковский рассказал, что сейчас лидер Сената очень резко выступил против Трампа. Об этом он сообщил и эфире 24 канала.
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Сенат может не набрать голосов
Он не исключает, что Сенат, который будет рассматривать импичмент, может не набрать две третьи голосов.
Исключение Трампа из политической жизни, в частности запрет на баллотирование на выборные должности, Сенат может принять только после результатов импичмента,
– отметил Пионтковский.
Бремя для республиканцев
Публицист заметил, что многие республиканцы заинтересованы в том, чтобы избавиться от Трампа. Ведь сейчас он является "бременем", которое тянет их на дно ближайшие 4 года.
Также Пионтковский отметил, что согласно социологическому опросу, 63% людей, которые голосовали за Трампа, резко осуждают атаку на Капитолий. Это значит, что его популярность с каждым днем все больше падает.
Что известно об импичменте Трампа: кратко
- В США 6 января произошли массовые беспорядки – сторонники Трампа пришли к Капитолию, когда Конгресс США собирался утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.
- В результате протеста погибли 5 человек, среди них – 1 полицейский.
- После этого Трампа захотели привлечь к ответственности. В Конгрессе предложили отстранить его от власти до истечения срока действия президентских полномочий. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала объявить ему импичмент.
Беспорядки в США / инфографика 24 канала
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