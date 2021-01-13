Кроме демократов за импичмент Дональда Трампа готовы проголосовать по меньшей мере пятеро депутатов-республиканцев. В частности – лидер Республиканской партии Палаты представителей Лиз Чейни.

Публицист Андрей Пионтковский рассказал, что сейчас лидер Сената очень резко выступил против Трампа. Об этом он сообщил и эфире 24 канала.

К теме Трамп может создать свою партию после объявления импичмента, – исследователь-американист

Сенат может не набрать голосов

Он не исключает, что Сенат, который будет рассматривать импичмент, может не набрать две третьи голосов.

Исключение Трампа из политической жизни, в частности запрет на баллотирование на выборные должности, Сенат может принять только после результатов импичмента,

– отметил Пионтковский.

Бремя для республиканцев

Публицист заметил, что многие республиканцы заинтересованы в том, чтобы избавиться от Трампа. Ведь сейчас он является "бременем", которое тянет их на дно ближайшие 4 года.

Важно! Более половины членов Палаты представителей поддержала резолюцию с призывом отстранить лидера США Дональда Трампа. О его импичменте заговорили после штурма Капитолия в Вашингтоне.

Также Пионтковский отметил, что согласно социологическому опросу, 63% людей, которые голосовали за Трампа, резко осуждают атаку на Капитолий. Это значит, что его популярность с каждым днем все больше падает.

Что известно об импичменте Трампа: кратко

В США 6 января произошли массовые беспорядки – сторонники Трампа пришли к Капитолию, когда Конгресс США собирался утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.

В результате протеста погибли 5 человек, среди них – 1 полицейский.

После этого Трампа захотели привлечь к ответственности. В Конгрессе предложили отстранить его от власти до истечения срока действия президентских полномочий. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала объявить ему импичмент.

Беспорядки в США / инфографика 24 канала