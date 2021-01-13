Пока еще действующий президент США Дональд Трамп может создать свою партию после того, как ему объявят импичмент. Дело в том, что в республиканской партии произошел раскол – некоторые поддержали Трампа, а некоторые раскритиковали его действия.

Есть большая вероятность, что в случае создания такой партии к ней действительно перейдет много республиканцев, которые поддерживают Трампа. Об этом в эфире 24 канала сказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик.

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"Я думаю, что это вероятно. Теоретически возможно", – сказал Дубовик.

Какая проблема может возникнуть

По словам Дубовика, может возникнуть проблема в финансировании этой партии.

Дело в том, что доноры, которые поддерживали республиканцев, могут сейчас и не поддержать Трампа. Более того, он такой игрок, который уже отыграл свое и испортил репутацию в последние недели,

– подчеркнул исследователь.

Он добавил, что крупные доноры уже отворачиваются от республиканцев и ограничивают дотации на их нужды. Также Дубовик сказал, что республиканская и демократическая партия – это большая машина, которая работает как часы и имеет:

серьезное финансирование;

инфраструктуру;

ячейки на местах.

"Трамп может это сделать (создать партию – 24 канал), это будет такая инициатива, но будет ли она успешной и будет иметь долгоиграющую перспективу – это покажет время", – подытожил эксперт.

Импичмент Трампа: что известно

6 января в США произошли массовые беспорядки – сторонники Трампа пришли к Капитолию, когда Конгресс США собирался утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.

Протест вышел из-под контроля, активисты ворвались в здание, между ними и правоохранителями произошла стрельба. В результате событий погибли 5 человек, среди них – 1 полицейский.

Скандал разгорелся вокруг Дональда Трампа, ведь именно он призвал людей прийти на протест и поддержать его.

Теперь Трампа хотят привлечь к ответственности. В Конгрессе предложили отстранить его от власти до истечения срока действия президентских полномочий. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала объявить ему импичмент.

Беспорядки в Вашингтоне / Инфографика 24 канала