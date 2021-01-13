Поки ще чинний президент США Дональд Трамп може створити свою партію після того, як йому оголосять імпічмент. Річ у тім, що у республіканській партії трапився розкол – деякі підтримали Трампа, а деякі – розкритикували його дії.

Є велика ймовірність, що у разі створення такої партії до неї дійсно перейде багато республіканців, які підтримують Трампа. Про це в ефірі 24 каналу сказав директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик.

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"Я думаю, що це ймовірно. Теоретично можливо", – сказав Дубовик.

Яка проблема може виникнути

За словами Дубовика, може виникнути проблема у фінансуванні цієї партії.

Річ у тім, що донори, які підтримували республіканців, можуть зараз і не підтримати Трампа. Ба більше, він такий гравець, який вже відіграв своє і зіпсував репутацію в останні тижні,

– наголосив дослідник.

Він додав, що великі донори вже відвертаються від республіканців і обмежують дотації на їх потреби. Також Дубовик сказав, що республіканська чи демократична партія – це велика машина, яка працює, як годинник і має:

серйозне фінансування;

інфраструктуру;

осередки на місцях.

"Трамп може це зробити (створити партію – 24 канал), це буде така ініціатива, але чи буде вона успішною і матиме довгограючу перспективу – це покаже час", – підсумував експерт.

Імпічмент Трампа: що відомо

6 січня у США відбулись масові заворушення – прихильники Трампа прийшли до Капітолія, коли Конгрес США збирався затвердити перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.

Протест вийшов з-під контролю, активісти увірвались у будівлю, між ними та правоохоронцями трапилась стрілянина. Внаслідок подій загинули 5 людей, серед них – 1 поліцейський.

Скандал розгорівся навколо Дональда Трампа, адже саме він закликав людей прийти на протест та підтримати його.

Тепер Трампа хочуть притягнути до відповідальності. В Конгресі запропонували усунути його від влади до закінчення терміну дії президентських повноважень. Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі закликала оголосити йому імпічмент.



Заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу