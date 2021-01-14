Дональд Трамп після оголошеного йому імпічменту у Палаті представників Конгресу записав відеозвернення до американців. У ньому президент США застеріг від насильства й вандалізму.

Відеозвернення президента США 13 січня опублікували у твіттері Білого дому. Дональд Трамп заявив, що його справжні прихильники не можуть підтримувати насильство і вандалізм.

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Про що говорив Трамп у відеозверненні 13 січня

Жоден з моїх справжніх прихильників ніколи не міг погрожувати або переслідувати своїх братів – американців. Якщо ви робите щось із цього, то цим не підтримуєте наш рух, а атакуєте його і нашу країну,

– заявив Трамп.

Він наголосив, що у 2020 році у США було "надто багато заворушень", країна побачила "надто багато натовпів, надто багато залякувань і руйнувань", і "це має припинитися".

"Ми повинні зосередитися на просуванні інтересів усієї нації – на поширенні диво-вакцини, на перемозі над коронавірусом, на відновленні економіки", – підсумував глава Білого дому.

Трамп хоче, щоб більше не було "ані насильства, ані порушень закону, ані вандалізму чи чогось подібного". І один із кроків до забезпечення цього – введення у Вашингтон "тисяч правоохоронців з національної гвардії".

У відео Трамп засудив події, які відбувалися у будівлі Конгресу 6 січня.

події, які відбувалися у будівлі Конгресу 6 січня. Висловив сподівання, що передача влади відбудеться без інцидентів (на 20 січня призначена інавгурація Байдена).

(на 20 січня призначена інавгурація Байдена). Але й словом не обмовився про імпічмент.



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Нагадаємо, саме після штурму Капітолію прихильниками Трампа, який спричинив загибель людей, у Конгресі заговорили про необхідність термінового оголосити Трампу імпічмент. Що й зробили – поки що у Палаті представників.

Сенат, який мав би далі розглянути це питання, збереться не раніше 19 січня, адже перебуває на канікулах.

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