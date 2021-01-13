Нью-Йорк розірве контракти з Дональдом Трампом та його компанією Trump Organization через заворушення під Капітолієм. Тамтешня влада має намір зупинити дію угод щодо кількох об'єктів.

Мер міста Білл де Блазіо заявив, що розриває зв'язки з компанією Трампа, оскільки той підбурював до насильства в Капітолії. Про це пише The New York Times.

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Блазіо підкреслив, що підбурювання повстання проти уряду США однозначно є злочинною діяльністю. Тож через це Нью-Йорк не хоче мати нічого спільного з Trump Organization.

Довідка. Місто планує скасувати угоди щодо двох ковзанках та каруселі у Центральному парку (термін їхньої дії повинен завершитися у квітні), а також щодо полів для гольфу у Бронксі.

За словами міського голови Нью-Йорка, від цих контрактів Trump Organization щороку отримувала прибуток на суму у близько 17 мільйонів доларів.

Як він пояснив, насильство у Вашингтоні кваліфікується як злочинна діяльність. Тож через це Нью-Йорк юридично має право розірвати зв'язки з компанією.

Білл де Блазіо не сумнівається, що Трамп та його компанія оскаржуватимуть рішення міста в суді. "У нас є міцне правове підґрунтя", – запевнив політик.

Реакція Trump Organization

У Трампа вже відреагували на рішення влади Нью-Йорка. Прессекретарка Trump Organization Аманда Міллер пообіцяла боротися проти цього рішення.

Нью-Йорк не має законного права розірвати наші контракти. Якщо вони вирішать продовжити, будуть винні нам понад 30 мільйонів доларів,

– заявила вона.

Й додала, що вважає дії тамтешньої влади політичною дискримінацією та спроба зазіхнути на Першу поправку до конституції США (вона проголошує загальні свободи американської нації – 24 канал).



Що відомо про заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу