Нью-Йорк расторгнет контракты с Дональдом Трампом и его компанией Trump Organization из-за беспорядков под Капитолием. Тамошние власти намерены остановить действие соглашений по нескольким объектам.

Мэр города Билл де Блазио заявил, что разрывает связи с компанией Трампа, поскольку тот подстрекал к насилию в Капитолии. Об этом пишет The New York Times.

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Блазио подчеркнул, что подстрекательство восстания против правительства США однозначно является преступной деятельностью. Так это Нью-Йорк не хочет иметь ничего общего с Trump Organization.

Справка. Город планирует отменить соглашения по двум каткам и карусели в Центральном парке (срок их действия должен завершиться в апреле), а также касательно полей для гольфа в Бронксе.

По словам городского головы Нью-Йорка, от этих контрактов Trump Organization ежегодно получала прибыль на сумму около 17 миллионов долларов.

Как он пояснил, насилие в Вашингтоне квалифицируется как преступная деятельность. Поэтому из-за этого Нью-Йорк юридически имеет право разорвать связи с компанией.

Билл де Блазио не сомневается, что Трамп и его компания будут оспаривать решение города в суде. "У нас есть крепкое правовое основание", – заверил политик.

Реакция Trump Organization

У Трампа уже отреагировали на решение властей Нью-Йорка. Пресс-секретарь Trump Organization Аманда Миллер пообещала бороться против этого решения.

Нью-Йорк не имеет законного права расторгнуть наши контракты. Если они решат продолжить, будут должны нам более 30 миллионов долларов,

– заявила она.

И добавила, что считает действия тамошней власти политической дискриминацией и попыткой посягнуть на Первую поправку к конституции США (она провозглашает общие свободы американской нации – 24 канал).



Что известно о беспорядках в Вашингтоне / Инфографика 24 канала