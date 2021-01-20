В Вашингтоне 20 января началась инаугурация новоизбранного президента США Джозефа Байдена. победитель президентских выборов прибыл в Вашингтон.

Церемония инаугурации Джо Байдена началась 20 января. За событием следит 24 канал.

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Уже традиционно инаугурация нового президента и вице-президента происходит на Капитолийском холме в Вашингтоне. Там Джо Байден и Камала Харрис должны принять присягу в присутствии председателя Верховного суда США.

Заметим, что все 50 штатов США и округ Колумбия начали подготовку к инаугурации Байдена заранее. Правоохранители значительно усилили безопасность в США на фоне возможных протестов. 20 января в Вашингтон прибыли 25 тысяч военных Нацгвардии.