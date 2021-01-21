Байден проголосив день своєї інавгурації національним святом: деталі
Джозеф Байден склав присягу та офіційно вступив на посаду 46 президента США 20 січня. Новообраний очільник Білого Дому оголосив цю дату "днем національної єдності".
Президент відзначив, що 20 січня Америка святкувала тріумф демократії після виборів, на яких проголосувало найбільше в історії американців. Текст прокламації опублікований на сайті Білого Дому.
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Джо Байден закликав людей об'єднатися і написати наступну історію американської демократії, яка буде сповнена порядністю, любов'ю, зціленням, величчю та добротою.
Я, Джозеф Байден, президент Сполучених Штатів Америки, оголошую 20 січня 2021 року національним днем єдності,
– мовиться в офіційному документі.
Він додав, що в день інавгурації присягнувся бути президентом всіх американців. Відтак просить кожного громадянина США доєднатися до нього у справі демократії.
"Нехай це буде історія, яка об'єднує нас як співвітчизників, і як Сполучені Штати Америки", – виголосив 46 американський президент.
Інавгурація Джо Байдена 20 січня: головне
- Джозеф Байден 20 січня у Вашингтоні склав присягу та офіційно почав виконувати обов'язки 46 президента Сполучених Штатів Америки.
- Урочистий захід відбувся перед будівлею Капітолію. Разом із Байденом складала присягу і віцепрезидентка Камала Гарріс.
- Свою першу офіційну промову очільник Білого Дому розпочав зі слів, що 20 січня – визначний день для США.
- Він також попросив усіх присутніх вшанувати американців, життя яких забрала пандемія COVID-19, мовчазною молитвою.
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