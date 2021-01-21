Джозеф Байден склав присягу та офіційно вступив на посаду 46 президента США 20 січня. Новообраний очільник Білого Дому оголосив цю дату "днем національної єдності".

Президент відзначив, що 20 січня Америка святкувала тріумф демократії після виборів, на яких проголосувало найбільше в історії американців. Текст прокламації опублікований на сайті Білого Дому.

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Джо Байден закликав людей об'єднатися і написати наступну історію американської демократії, яка буде сповнена порядністю, любов'ю, зціленням, величчю та добротою.

Я, Джозеф Байден, президент Сполучених Штатів Америки, оголошую 20 січня 2021 року національним днем єдності,

– мовиться в офіційному документі.

Він додав, що в день інавгурації присягнувся бути президентом всіх американців. Відтак просить кожного громадянина США доєднатися до нього у справі демократії.

"Нехай це буде історія, яка об'єднує нас як співвітчизників, і як Сполучені Штати Америки", – виголосив 46 американський президент.

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