Під час промови президента США Джо Байдена на інавгурації вшанували хвилиною мовчання жертв коронавірусу. Про це попросив сам Байден.

Байден попросив усіх присутніх вшанувати американців, життя яких забрала пандемія COVID-19, мовчазною молитвою, повідомляє 24 канал.

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Ці 400 тисяч американських співвітчизників: мами, тати, чоловіки, дружини, сини, дочки, друзі, сусіди та колеги по роботі,

– зазначив президент.

Політик зауважив, що за рік коронавірус забрав стільки життів, скільки Америка втратила за всю Другу світову війну. За словами Байдена, мало хто в США жив у складніші часи, ніж зараз.

Жертви коронавірусу у США

Штати посідають перше місце у світі за кількістю хворих на коронавірус. Від початку пандемії інфікувались понад 24 мільйони американців.

Померли від ускладнень хвороби 412 109 жителів США.