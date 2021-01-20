Байден на інавгурації вшанував хвилиною мовчання жертв коронавірусу
Під час промови президента США Джо Байдена на інавгурації вшанували хвилиною мовчання жертв коронавірусу. Про це попросив сам Байден.
Байден попросив усіх присутніх вшанувати американців, життя яких забрала пандемія COVID-19, мовчазною молитвою, повідомляє 24 канал.
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Ці 400 тисяч американських співвітчизників: мами, тати, чоловіки, дружини, сини, дочки, друзі, сусіди та колеги по роботі,
– зазначив президент.
Політик зауважив, що за рік коронавірус забрав стільки життів, скільки Америка втратила за всю Другу світову війну. За словами Байдена, мало хто в США жив у складніші часи, ніж зараз.
Жертви коронавірусу у США
Штати посідають перше місце у світі за кількістю хворих на коронавірус. Від початку пандемії інфікувались понад 24 мільйони американців.
Померли від ускладнень хвороби 412 109 жителів США.
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