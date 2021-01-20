Во время речи президента США Джо Байдена на инаугурации почтили минутой молчания жертв коронавируса. Об этом попросил сам Байден.

Байден попросил всех присутствующих почтить американцев, жизнь которых унесла эпидемия COVID-19, молчаливой молитвой, сообщает 24 канал.

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Эти 400 тысяч американских соотечественников: мамы, папы, мужья, жены, сыновья, дочери, друзья, соседи и коллеги по работе,

– отметил президент.

Политик отметил, что за год коронавирус унес столько жизней, сколько Америка потеряла за всю Вторую мировую войну. По словам Байдена, мало кто в США жил в более сложные времена, чем сейчас.

Жертвы коронавируса в США

Штаты занимают первое место в мире по количеству больных коронавирусом. С начала пандемии заразились более 24 миллионов американцев.

Умерли от осложнений болезни 412 109 жителей США.

Обратите внимание! Байден принял присягу и официально вступил в должность президента США 20 января. Подробнее об инаугурации – читайте здесь.