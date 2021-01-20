Байден на инаугурации почтил минутой молчания жертв коронавируса
Во время речи президента США Джо Байдена на инаугурации почтили минутой молчания жертв коронавируса. Об этом попросил сам Байден.
Байден попросил всех присутствующих почтить американцев, жизнь которых унесла эпидемия COVID-19, молчаливой молитвой, сообщает 24 канал.
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Эти 400 тысяч американских соотечественников: мамы, папы, мужья, жены, сыновья, дочери, друзья, соседи и коллеги по работе,
– отметил президент.
Политик отметил, что за год коронавирус унес столько жизней, сколько Америка потеряла за всю Вторую мировую войну. По словам Байдена, мало кто в США жил в более сложные времена, чем сейчас.
Жертвы коронавируса в США
Штаты занимают первое место в мире по количеству больных коронавирусом. С начала пандемии заразились более 24 миллионов американцев.
Умерли от осложнений болезни 412 109 жителей США.
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