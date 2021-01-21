Джозеф Байден принес присягу и официально вступил в должность 46 президента США 20 января. Новоизбранный глава Белого Дома объявил эту дату "днем национального единства".

Президент отметил, что 20 января Америка праздновала триумф демократии после выборов, на которых проголосовало больше всего в истории американцев. Текст прокламации опубликован на сайте Белого дома.

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Джо Байден призвал людей объединиться и написать следующую историю американской демократии, которая будет полна порядочностью, любовью, сценой, величием и добротой.

Я, Джозеф Байден, президент Соединенных Штатов Америки, объявляю 20 января 2021 года национальным днем единства,

– говорится в официальном документе.

Он добавил, что в день инаугурации поклялся быть президентом всех американцев. Затем просит каждого гражданина США присоединиться к нему в деле демократии.

"Пусть это будет история, которая объединяет нас как соотечественников, и как Соединенные Штаты Америки", – произнес 46 американский президент.

Инаугурация Джо Байдена 20 января: главное