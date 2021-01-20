Володимир Зеленський від імені України привітав нового очільника США Джозефа Байдена зі вступом на посаду. Церемонія інавгурації Байдена відбулася 20 січня у Вашингтоні.

Офіційне привітання Володимира Зеленського з'явилося на його сторінці у твіттері.

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Президент України запросив Джо Байдена до Києва, і відзначив, що був би радий вітати очільника Білого Дому в Україні.

Я впевнений, що наші відносини покращаться,

– додав Володимир Зеленський.

Watching the inauguration of the new US President in the new office on Bankova St. I’ll be glad to welcome @JoeBiden in the well-known Kyiv. I’m sure our relations will be enhanced pic.twitter.com/OZNMejEJ3l — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2021

Андрій Єрмак привітав Джозефа Байдена

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак також прокоментував інавгурацію новопризначеного американського президента. Він переконаний, що відносини між Україною та США мають вийти на новий рівень.

Андрій Єрмак пригадав виступ Джо Байдена у Верховній Раді у 2015 році. І зазначив, що тоді Байден обіцяв завжди говорити про Україну. "І він багато разів стримав своє слово", – наголосив керівник ОП.

Раніше у Зеленського заявили, що пріоритетами у відносинах Офісу Президента та адміністрації обраного президента США Джо Байдена буде повернення тимчасово окупованих територій та боротьба з корупцією. Крім цього, країнам важливо активізувати економічну співпрацю.