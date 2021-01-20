Владимир Зеленский от имени Украины поздравил нового главу США Джозефа Байдена со вступлением в должность. Церемония инаугурации Байдена состоялась 20 января в Вашингтоне.

Официальное поздравление Владимира Зеленского появилось на его странице в твиттере.

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Президент Украины пригласил Джо Байдена в Киев, и отметил, что был бы рад приветствовать главу Белого Дома в Украине.

Я уверен, что наши отношения улучшатся,

– добавил Владимир Зеленский.

Watching the inauguration of the new US President in the new office on Bankova St. I’ll be glad to welcome @JoeBiden in the well-known Kyiv. I’m sure our relations will be enhanced pic.twitter.com/OZNMejEJ3l — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2021

Андрей Ермак поздравил Джозефа Байдена

Глава Офиса Президента Андрей Ермак также прокомментировал инаугурацию нового американского президента. Он убежден, что отношения между Украиной и США должны выйти на новый уровень.

Андрей Ермак вспомнил выступление Джо Байдена в Верховной Раде в 2015 году. И отметил, что тогда Байден обещал всегда говорить об Украине. "И он много раз сдержал свое слово", – подчеркнул руководитель ОП.

Раньше у Зеленского заявили, что приоритетами в отношениях Офиса Президента и администрации избранного президента США Джо Байдена будет возврат временно оккупированных территорий и борьба с коррупцией. Кроме этого, странам важно активизировать экономическое сотрудничество.