По результатам американских выборов, победу одержал демократ Джозеф Байден. В американской политике он уже почти 50 лет. 20 января 2021 он принял присягу на официальной инаугурации.

Кто такой Джозеф Байден, интересные факты из его биографии и что связывает президента США с Украиной, расскажет сайт 24 канала.

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Инаугурация Байдена

Во время инаугурации 46-го президента США было около 1000 гостей (включая прессу, членов Конгресса и их семьи). Количество ограничено, поскольку пандемия внесла свои правила в подготовку церемонии. Гимн США исполнила поп-звезда Леди Гага.

Байден принял присягу, текст которой неизменной с XIX века. Это лишь одно предложение:

Я (имя) торжественно клянусь (или заявляю), что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединённых Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединённых Штатов.

Затем Байден произнес речь, в которой упомянул мирную передачу власти и то, что американцы – выдающаяся нация, которая прошла большие испытания, но впереди еще много вызовов. Вспомнил он и о коронавирус, который унес больше жизней, чем отдали американцы за время Второй мировой войны. По его словам, сейчас, как никогда, нация нуждается в единстве.

Стоит напомнить, что американцы остались без традиционного инаугурационного бала. Ситуацию спасет ночное шоу на ТВ, которое будет вести Том Хэнкс.

Важно Джо Байден произнес первую речь

Биография Джо Байдена: основное

Джозеф Байден родился 20 ноября 1942 года в Скрентоне, штат Пенсильвания, а затем семья переехала в штат Делавэр.

В детстве он очень заикался, из-за чего над ним смеялись ровесники. Он настойчиво пытался справиться с этим речевым недостатком и в конце концов ему удалось это преодолеть.

Изучал историю и политические науки в университете штата Делавэр. Позже получил степень доктора юридических наук в университете Сиракьюс (Нью-Йорк) и основал собственную адвокатскую фирму.



Джо Байден в юности / Фото @ VP / Twitter

В 30 лет Байден стал одним из самых молодых сенаторов в истории США. Штат Делавэр в Сенате он представлял с 1973 по 2009 год. Буквально через несколько недель после того, как он получил эту должность, его жена и 13-месячная дочь погибли в автомобильной аварии. Двое сыновей – Хантер и Бо (умер в 2015 году от рака мозга) – были травмированы, он присягнул Сенату в их больничной палате.

Байден во второй раз женился в 1977 году – с Джилл Трейси Джекобс, на учительнице английского языка. Они имеют общую дочь Эшли.



Семья Байдена / Фото Joe Biden, Facebook

В 1987 году политик впервые баллотировался в президенты. Однако тогда его обвинили в плагиате части речи лидера британской лейбористской партии Нила Киннока. Она включала память о родственниках, которая, в случае Байдена, не соответствовала действительности. Тогда же выяснилось, что Байден врал о том, что был одним из лучших студентов колледжа и университета – журналисты выяснили, что он имел плохие оценки. Политик признал свои ошибки и покинул гонки.

Он выступил против войны в Персидском заливе в 1991 году. В 1999 стал автором резолюции Сената о начале военной операции против Югославии. Также Байден был сторонником войны в Афганистане и голосовал за разрешение на использование военной силы США в Ираке (2002 год). Последнее он впоследствии назвал ошибкой.

В 2008 году Байден во второй раз баллотировался в президенты, но опять снял свою кандидатуру. Тогда победил Барак Обама, а сам Джо Байден стал вице-президентом. Эту должность он занимал с 2009 по 2017 год. При этом в 2014 году Джо Байден входил в список наименее состоятельных чиновников США – занял 577 место с 581.



Байден трижды баллотировался в президенты / Фото Getty Images

Третья попытка закончилась успехом для Байдена: политик стал самым старшим выбранным президентом в истории США. Президентский срок он начал 20 января 2021 года в возрасте 78 лет.

В каких штатах выиграл Джозеф Байден:

Вермонт – 3 голоса,

Массачусетс – 11 голосов,

Делавэр – 3 голоса,

Мэриленд – 10 голосов,

Нью-Йорк – 29 голосов,

Нью-Джерси – 14 голосов,

округ Колумбия – 3 голоса,

Колорадо – 9 голосов,

Иллинойс – 20 голосов,

Коннектикут – 7 голосов,

Нью-Мексико – 5 голосов,

Орегон – 7 голосов,

Калифорния – 55 голосов,

Вашингтон – 12 голосов,

Нью-Гемпшир – 4 голоса,

Вирджиния – 13 голосов,

Род-Айленд – 4 голоса,

Миннесота – 10 голосов,

Гавайи – 4 голоса,

Мэн – 3 голоса,

Висконсин – 10 голосов,

Мичиган – 16 голосов.

Джо Байден и Украина

Политик неоднократно посещал Украину с официальными визитами, а также – заявлял о своей поддержке.

Так, во время посещения в июле 2009 года Байден с тогдашним президентом Виктором Ющенко договорились создать украино-американскую комиссию по стратегическому партнерству. Осенью того же года состоялось первое заседание.

После Революции Достоинства, в апреле 2014 года, политик снова посетил Киев и выразил поддержку новому правительству Украины со стороны Вашингтона. На инаугурации Петра Порошенко возглавил делегацию США.



Джо Байден и Петр Порошенко / Фото пресс-служба Президента Украины

В декабре 2015 года политик был с двухдневным визитом в Украине, во время которого, в частности, выступил в Верховной Раде.

В январе 2018 года вызвало резонанс видео, где Джо Байден заявил, что украинского генпрокурора (очевидно, Виктора Шокина) уволили по его требованию. Позже Дональд Трамп обвинил политика во вмешательстве в украинское правосудие.

Политические позиции Байдена

Новоизбранного президента США характеризуют как умеренного демократа. Он критикует ряд решений Дональда Трампа, в частности в сферах здравоохранения и экологии, и обещает американцам кардинальные перемены.

Главным приоритетом для себя Байден называет именно здравоохранение . Он резко критиковал реакцию Трампа на распространение COVID-19, обвиняя его в неэффективных действиях. Поддерживает добавление публичного варианта в Закон о доступной медицинской помощи, но выступает против "Medicare для всех" – широкого мероприятия с единственным плательщиком, за который выступают некоторые его однопартийцы, в частности сенатор Берни Сандерс.

. Он резко критиковал реакцию Трампа на распространение COVID-19, обвиняя его в неэффективных действиях. Поддерживает добавление публичного варианта в Закон о доступной медицинской помощи, но выступает против "Medicare для всех" – широкого мероприятия с единственным плательщиком, за который выступают некоторые его однопартийцы, в частности сенатор Берни Сандерс. Выступает за сохранение санкций против России и против возвращения России к G7.

и против возвращения России к G7. Считает, что необходимо уже сейчас принимать серьезные меры по глобальному потеплению. В частности, хочет достичь безуглеродного энергетического сектора в США к 2035 году и полностью остановить выбросы до 2050 года. Его программа включает повторное вхождение государства в Парижские климатические соглашения, ряд мероприятий по охране окружающей среды и "зеленое" строительство.

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Намерен предоставить каждому американскому городу, где проживает более 100 тысяч жителей, качественные варианты общественного транспорта с нулевыми выбросами. А также – усовершенствовать существующие транзитные и автобусные линии, улучшить инфраструктуру для пешеходов и велосипедистов.

с нулевыми выбросами. А также – усовершенствовать существующие транзитные и автобусные линии, улучшить инфраструктуру для пешеходов и велосипедистов. Пообещал остановить строительство пограничной стены между США и Мексикой . Однако, в отличие от некоторых других демократов, Байден высказался против декриминализации незаконного пересечения границы. "Нам нужна безопасность границ, но это – не та безопасность границ, которая нам нужна", – отметил он, ссылаясь на решение Трампа о строительстве стены.

. Однако, в отличие от некоторых других демократов, Байден высказался против декриминализации незаконного пересечения границы. "Нам нужна безопасность границ, но это – не та безопасность границ, которая нам нужна", – отметил он, ссылаясь на решение Трампа о строительстве стены. Поддерживает путь к гражданству иммигрантов без документов и обещает защитить людей, которых незаконно привезли в США в детстве.

и обещает защитить людей, которых незаконно привезли в США в детстве. Подчеркивает важность продолжения борьбы за равенство ЛГБТ. В июле 2017 года он раскритиковал решение Трампа о запрете трансгендерным людям служить в армии. Также политик осудил власти нескольких стран за аресты и дискриминацию лиц нетрадиционной ориентации.



Джо Байден набрал рекордное количество голосов в истории США / Фото Joe Biden, Facebook