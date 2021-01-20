Избранный президент США Джо Байден 20 января официально вступает в должность. Он последовательно выражает свою поддержку Украине и, во времена президентства Барака Обамы, неоднократно совершал сюда официальные визиты.

Сайт 24 канала вспоминает самые яркие высказывания Джо Байдена об украинцах, агрессивной политике России и борьбе с коррупцией в государстве.

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Официальные визиты Байдена в Украину

Всего, за время пребывания на посту вице-президента (2009 – 2017 годы), Джо Байден совершил несколько официальных визитов в Украину.

Еще во время посещения Украины в июле 2009 года он договорился с тогдашним президентом Виктором Ющенко создать Украинско-американскую комиссию по стратегическому партнерству. Осенью того же года состоялось первое заседание.

В апреле 2014 года, после Революции Достоинства, политик снова посетил Киев и выразил поддержку новому правительству Украины со стороны Вашингтона. На инаугурации Петра Порошенко, в июне 2014 года, Байден возглавил делегацию США. Посетил Украину американский лидер и в ноябре того же года.

В декабре 2015 года у политика был двухдневный визит в Украину, во время которого, в частности, он выступил в Верховной Раде, где выразил свое возмущение провалом антикоррупционной реформы.

16 января 2017 года состоялась официальная встреча Петра Порошенко и Джо Байдена в Киеве.

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Об аннексии Крыма Россией

В апреле 2014 года тогда еще вице-президент США Джо Байден после встречи с украинским премьер-министром Арсением Яценюком в Киеве заметил, что Штаты никогда не признают аннексию Крыма:

Ни одна страна не имеет права просто захватить землю другого государства, поэтому мы никогда не признаем незаконную оккупацию Крыма Россией. И мир этого не признает. Украина есть и будет оставаться единой страной. США поддерживают сильную и объединенную Украину.

Стоит отметить, что о Крыме Байден с тех пор вспоминал неоднократно и его позиция остается неизменной. В частности, в январе 2017 года во время совместного с президентом Петром Порошенко заявления для СМИ он сказал следующее:

Вместе с нашими партнерами из Евросоюза и G7 мы дали понять, что санкции должны продолжиться, пока Россия полностью, подчеркиваю, полностью не выполнит свои обязательства по минскими договоренностями. Санкции против Москвы, связанные с Крымом, должны оставаться, пока Россия не вернет Крым Украине.



Джо Байден и Петр Порошенко / Фото пресс-службы Президента Украины

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Об отваге украинцев

В ноября 2014 года Байден посетил Киев и выразил украинцам свою поддержку, отметив жертвенность и мужество тех, кто участвовал в евромайдане:

Вы – удивительные люди, украинский народ. Вы – отважные люди. И вы еще раз показали это всему миру. Благодаря вашему мужеству и вашей жертвенности украинцы победили – вы выиграли для себя шанс в корне изменить историю вашей страны к лучшему, получить значительно лучшее будущее.

Позже он отдельно выделил вклад в будущее Украины всех, кто погиб во время Революции Достоинства:

Среди огня и льда, снайперов на крышах, Небесная Сотня заплатила страшную цену патриотов... Их кровь и мужество дают украинскому народу второй шанс на свободу.

О "раке коррупции" в Украине

В декабре 2015 года Джо Байден выступил в Верховной Раде. Во время речи он раскритиковал украинских чиновников за фактически проваленную антикоррупционную реформу:

"Украинские лидеры оказались неспособными выполнить обещание демократической революции. Мы видели, что реформы ввели только для того, чтобы откатить их назад. Мы видели, как олигархи, не заинтересованные в изменениях, были вытеснены из власти, чтобы вернуться. Реформаторов преследовали, бросали в тюрьмы для политической мести. И яркое пламя надежды на новую Украину заглушил всепроникающий яд кумовства, коррупции и клептократии... Весь мир следит за вами. Это – факт. Они наблюдают за вами, потому что их надежды на ваш успех, когда вы боретесь как с неумолимой агрессией Кремля, так и с раком коррупции, повлияют на них".

Смотрите полное видео речи Джо Байдена:

Тогда же он отметил, что из-за коррупции может страдать и национальная безопасность Украины:

Коррупция высасывает ресурсы у людей. Она ослабляет экономический рост и унижает человеческое достоинство. Когда Россия стремится использовать коррупцию как инструмент принуждения, реформа – это не просто надлежащее управление, это самосохранение. Это соответствует интересам национальной безопасности страны.

Об "открытых дверях" для членства в ЕС и НАТО

Во время выступления в Давосе в январе 2017 года Байден призвал евросообщество не закрывать для Украины двери членства в ЕС

Держать двери открытыми для членства в европейских и трансатлантических институтах для таких стран, где люди, как в Украине, Балтии продолжают стремиться стать частью грандиозного проекта Евросоюза – это инструмент для того, чтобы отказаться от неолиберализма, который так долго господствовал в их странах, заставить их бороться с коррупцией, заставить их двигаться в XXI век.

Об увольнении генпрокурора

В января 2018 года получило резонанс видео, где Джо Байден заявляет, что украинского генпрокурора Виктора Шокина уволили по его требованию. По словам Байдена, он ездил в Киев 12 – 13 раз и объявил, что Штаты предлагают Украине еще миллиард долларов кредитных гарантий. Зато Петр Порошенко и Арсений Яценюк его заверили, что "будут принимать шаги относительно генерального прокурора". Но они, убежден Байден, этого не сделали:

"Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даем миллиард долларов. Они мне говорят: у вас нет таких полномочий, вы – не президент, президент говорил, что даст. Я говорю: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиард долларов. Я сказал: я еду через 6 часов, если ваш генпрокурор не будет уволен до тех пор, вы не получаете денег. И тот сукин сын был уволен. На его место поставили того, кому в то время доверяли".

Видео с заявлением Байдена об украинском генпрокуроре:

Позже Дональд Трамп из-за этой ситуации обвинил политика во вмешательстве в украинское правосудие. Украину и Байдена связывает и то, что в мае 2014 года его младший сын Хантер стал членом Совета директоров Украинской энергетической компании Burisma, владелец которой фигурировал в ряде коррупционных расследований. Хантер Байден контролировал юридические дела фирмы и получал 50 тысяч долларов США ежемесячно – в должности он находился до апреля 2019 года.

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О военной помощи Украине

В августе 2019 года в опросе, проведенном Советом по международным отношениям США (CFR) среди кандидатов от Демократической партии относительно их позиции по основным вопросам международной политики, Байден отметил, что в случае его избрания Украина стала бы приоритетом международной политики.

Я сделал бы Украину приоритетом международной политики. В военной сфере я предоставил бы политику безопасности от США, включая оружие, чтобы усилить способность Украины защищаться. Я также бы расширил успешное обучение Вооруженных сил Украины, начатое администрацией Обамы-Байдена.

О войне на Донбассе

В указанном выше опросе Байден отметил и то, что хотел бы поддержать гораздо более мощную роль США в переговорах с Москвой:

"Чтобы дипломатия работала, нам нужен больший рычаг относительно Москвы, и это означает более тесное сотрудничество с европейскими партнерами и союзниками, чтобы Россия платила высокую цену за войну, которая продолжается в Украине. Наша стратегическая цель – поддержать эволюцию демократической, единой, суверенной Украины и заставить Кремль платить цену за постоянные атаки на международный порядок".

В октябре 2020 года команда Байдена опубликовала заявление о видении дальнейших отношений США с Украиной, где также говорится, в частности, о стремлении способствовать завершению войны на Донбассе:

Байден будет добиваться завершения конфликта в Украине и будет работать с европейскими союзниками, чтобы поддержать Украину, которая стремится суверенного, демократического и процветающего будущего, которого она заслуживает.

О предоставлении Украине летального вооружения

В поздравлении Байдена по случаю 29-й годовщины Независимости Украины речь шла, в частности, и о том, что, если он одержит победу на выборах президента США, то его администрация будет работать над предоставлением Украине летального оружия.

Как президент, я проясню Кремлю, что они должны закончить свою агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байден-Харрис гарантирует, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в частности летальное вооружение. В то же время призываем Украину проводить важные реформы, которые являются жизненно необходимыми для ее успеха.

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