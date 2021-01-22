Перший в історії договір про заборону ядерної зброї набув чинності 22 січня 2021 року. Втім, до нього не приєдналася жодна з країн з ядерним озброєнням.

У жовтні 2020 року договір ратифікували 50 країн. Це автоматично запустило 90-денний період для набуття його чинності. Про це повідомляє Associated Press.

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Станом на 21 січня 2021 року, договір ратифікували у 61 країні. Водночас з 22 січня ядерна зброя заборонена міжнародним правом у всіх цих країнах.

Довідка. Договір не підтримали 9 країн з ядерним озброєнням. Зокрема, це: США, Японія, Росія, Велика Британія, Франція, Індія, Пакистан, Китай, та Північна Корея.

Що передбачає договір

Згідно з договором, усі його підписанти зобов'язані ніколи й за жодних обставин не розробляти, не випробовувати, не виробляти, не виготовляти, не купувати та не володіти ядерними запасами та іншими ядерними вибуховими пристроями.

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Документ також зобороняє передавати та використовувати ядерну зброю або ядерні вибухові пристрої та вимагає від сторін просувати договір в інших країнах.

Виконавча директорка Міжнародної кампанії із заборони ядерної зброї Беатріс Фін зазначила, що такий договір є дуже важливим. На її думку, він буде одним з основних правових інструментів.

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Що відомо про договір: коротко