У Кремлі підтримали пропозицію президента США Джо Байдена про продовження ядерної угоди. Однак у глави Росії Володимира Путіна чекають деталей договору.

Що кажуть у Кремлі

Офіційної пропозиції про продовження договору ще немає. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

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Тому Пєсков стверджує, що від деталей залежить, чи погодиться Росія на пропозицію.

Росія виступає за збереження СНО-3 і за продовження цього договору з тим, щоб отримати певний час для проведення відповідних переговорів, контактів,

– сказав прессекретар.

Що цьому передувало

Напередодні в американських ЗМІ з'явилась інформація, що Байден хоче продовжити термін дії договору ще на 5 років.

Щоправда, адміністрація президента США офіційно ще не робила таких заяв.

До речі, у грудні 2019 році Росія запевняла, що не проти продовжити договір без попередніх умов.