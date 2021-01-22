Ядерна угода між США та Росією: у Путіна підтримали пропозицію Байдена
У Кремлі підтримали пропозицію президента США Джо Байдена про продовження ядерної угоди. Однак у глави Росії Володимира Путіна чекають деталей договору.
Що кажуть у Кремлі
Офіційної пропозиції про продовження договору ще немає. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
До теми Адміністрація Байдена хоче продовжити ядерний договір з Росією, – ЗМІ
Тому Пєсков стверджує, що від деталей залежить, чи погодиться Росія на пропозицію.
Росія виступає за збереження СНО-3 і за продовження цього договору з тим, щоб отримати певний час для проведення відповідних переговорів, контактів,
– сказав прессекретар.
Що цьому передувало
- Напередодні в американських ЗМІ з'явилась інформація, що Байден хоче продовжити термін дії договору ще на 5 років.
- Щоправда, адміністрація президента США офіційно ще не робила таких заяв.
- До речі, у грудні 2019 році Росія запевняла, що не проти продовжити договір без попередніх умов.
Що передбачає ядерна угода?Договір СНО-3 обмежує кількість американської та російської стратегічної ядерної зброї. Відповідно до угоди, Росія має 700 носіїв та ядерних боєголовок, США – 1550.
Домовленість набула чинності у лютому 2011 року та дійсна до лютого 2021, проте її можна продовжити.
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