В Кремле поддержали предложение президента США Джо Байдена о продлении ядерной сделки. Однако у главы России Владимира Путина ждут деталей договора.

Что говорят в Кремле

Официального предложения о продлении договора еще нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Поэтому Песков утверждает, что от деталей зависит, поддержит ли Россия предложение.

Россия выступает за сохранение СНВ-3 и за продление этого договора с тем, чтобы получить определенное время для проведения соответствующих переговоров, контактов,

– сказал пресс-секретарь.

Что этому предшествовало

Накануне в американских СМИ появилась информация, что Байден хочет продлить срок действия договора еще на 5 лет.

Правда, администрация президента США официально еще не делала таких заявлений.

Кстати, в декабре 2019 года Россия уверяла, что не против продлить договор без предварительных условий.