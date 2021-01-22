Ядерная сделка между США и Россией: у Путина поддержали предложение Байдена
В Кремле поддержали предложение президента США Джо Байдена о продлении ядерной сделки. Однако у главы России Владимира Путина ждут деталей договора.
Что говорят в Кремле
Официального предложения о продлении договора еще нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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Поэтому Песков утверждает, что от деталей зависит, поддержит ли Россия предложение.
Россия выступает за сохранение СНВ-3 и за продление этого договора с тем, чтобы получить определенное время для проведения соответствующих переговоров, контактов,
– сказал пресс-секретарь.
Что этому предшествовало
- Накануне в американских СМИ появилась информация, что Байден хочет продлить срок действия договора еще на 5 лет.
- Правда, администрация президента США официально еще не делала таких заявлений.
- Кстати, в декабре 2019 года Россия уверяла, что не против продлить договор без предварительных условий.
Что предусматривает ядерная сделка?
Договор СНВ-3 ограничивает количество американского и российского стратегического ядерного оружия. В соответствии с соглашением, Россия имеет 700 носителей и ядерных боеголовок, США – 1550.
Договоренность вступила в силу в феврале 2011 года и действительна до февраля 2021, однако ее можно продлить.
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