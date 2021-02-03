Росія та США ухвалили рішення про продовження ядерної угоди. Відповідними нотами країни мають обмінятися 3 лютого.

Джерело: МЗС Росії

Договір передбачає обмеження кількості американської та російської стратегічної ядерної зброї. Ініціатором угоди був новий очільник США Джо Байден.

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США і РФ підписали ядерну угоду ще у 2010 році. Вона передбачає, що кожна сторона скорочує своє озброєння так, щоб через 7 років після набуття договором чинності й надалі його кількість не перевищувала певних показників.

Що передбачає ядерна угода

Документ встановлює обмеження і граничні рівні стратегічних наступальних озброєнь.

Також він містить положення, що стосуються охоплення, розміщення, інспектування, переобладнання і ліквідації скорочення й обмеження наступального озброєння.

Наразі, відповідно до угоди, Росія має 700 носіїв та ядерних боєголовок, США – 1550. Домовленість була чинною до лютого 2021.

Зверніть увагу! Адміністрація Дональда Трампа не була налаштована на продовження договору. Водночас Росія нібито не заперечувала цю можливість.

Додамо, що у світі набув чинності договір про заборону ядерної зброї. Сталося це 22 січня 2021 року. У жовтні 2020 року договір ратифікували 50 країн. Це автоматично запустило 90-денний період для набуття його чинності.

Водночас договір не підтримали 9 країн з ядерним озброєнням. Зокрема, це:

США,

Японія,

Росія,

Велика Британія,

Франція,

Індія,

Пакистан,

Китай,

Північна Корея.

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Згідно з договором, усі його підписанти зобов'язані ніколи й за жодних обставин не розробляти, не випробовувати, не виробляти, не виготовляти, не купувати та не володіти ядерними запасами та іншими ядерними вибуховими пристроями.