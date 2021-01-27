Держдума продовжила дію ядерної угоди після розмови Байдена з Путіним
Держдума проголосувала за ратифікацію угоди про продовження договору між Росією і США щодо скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Зауважимо, що це питання напередодні обговорювали глава Білого дому Джо Байден і російський лідер Володимир Путін.
Джерело: Интерфакс
Законопроєкт про продовження дії договору Путін вніс в Думу ввечері 26 січня. Документ передбачає продовження дії угоди на 5 років – до лютого 2026 року.
Раніше США та Росія майже домовилися продовжити дію ядерної угоди: подробиці
Що передбачає договір
- Він встановлює обмеження і граничні рівні стратегічних наступальних озброєнь.
- Містить положення, що стосуються охоплення, розміщення, інспектування, переобладнання і ліквідації скорочення й обмеження наступального озброєння.
- Також містить положення, пов'язані з заходами довіри, інформаційним обміном, використанням національних технічних засобів контролю, співпрацею з третіми країнами.
- Договір поширюється на існуючі типи важких бомбардувальників, міжконтинентальних балістичних ракет і балістичних ракет підводних човнів, а також пускові установки.
Обмеження, які запроваджує договір
Договором також передбачається, що наявні у сторін сумарні кількості СНО через 7 років після початку дії угоди і надалі не повинні перевищувати:
- 700 одиниць для розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет, розгорнутих балістичних ракет підводних човнів і розгорнутих важких бомбардувальників.
- 1550 одиниць для боєзарядів на розгорнених МБР, боєзарядів на розгорнених БРПЛ і ядерних боєзарядів, які зараховуються за розгорнутими важкими бомбардувальниками.
- 800 одиниць для розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок МБР і БРПЛ, а також розгорнутих і нерозгорнутих важких бомбардувальників.
Згідно з пунктами договору, термін його дії становить 10 років. Договором передбачена можливість його продовження на термін до 5 років.
Договір СНО-3 обмежує кількість американської та російської стратегічної ядерної зброї.
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