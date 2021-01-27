Госдума продлила действие ядерного соглашения после разговора Байдена с Путиным
Госдума проголосовала за ратификацию соглашения о продлении договора между Россией и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Заметим, что этот вопрос накануне обсуждали глава Белого дома Джо Байден и российский лидер Владимир Путин.
Источник: Интерфакс
Законопроект о продлении действия договора Путин внес в Думу вечером 26 января. Документ предусматривает продление действия соглашения на 5 лет – до февраля 2026 года.
Ранее США и Россия почти договорились продлить действие ядерного соглашения: подробности
Что предусматривает договор
- Он устанавливает ограничения и предельные уровни стратегических наступательных вооружений.
- Содержит положения, касающиеся охвата, размещение, инспектирования, переоборудования и ликвидации сокращения и ограничения наступательного вооружения.
- Также содержит положения, связанные с мерами доверия, информационным обменом, использованием национальных технических средств контроля, сотрудничеством с третьими странами.
- Договор распространяется на существующие типы тяжелых бомбардировщиков, межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок, а также пусковые установки.
Ограничения, которые вводит договор
Договором также предусматривается, что имеющиеся у сторон суммарные количества СНВ через 7 лет после начала действия соглашения и в дальнейшем не должны превышать:
- 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет, развернутых баллистических ракет подводных лодок и развернутых тяжелых бомбардировщиков.
- 1 550 единиц для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками.
- 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков.
Согласно пунктам договора, срок его действия составляет 10 лет. Договором предусмотрена возможность его продления на срок до 5 лет.
Договор СНВ-3 ограничивает количество американского и российского стратегического ядерного оружия.
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