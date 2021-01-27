Госдума проголосовала за ратификацию соглашения о продлении договора между Россией и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Заметим, что этот вопрос накануне обсуждали глава Белого дома Джо Байден и российский лидер Владимир Путин.

Источник: Интерфакс

Законопроект о продлении действия договора Путин внес в Думу вечером 26 января. Документ предусматривает продление действия соглашения на 5 лет – до февраля 2026 года.

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Что предусматривает договор

Он устанавливает ограничения и предельные уровни стратегических наступательных вооружений.

Содержит положения, касающиеся охвата, размещение, инспектирования, переоборудования и ликвидации сокращения и ограничения наступательного вооружения.

Также содержит положения, связанные с мерами доверия, информационным обменом, использованием национальных технических средств контроля, сотрудничеством с третьими странами.

Договор распространяется на существующие типы тяжелых бомбардировщиков, межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок, а также пусковые установки.

Ограничения, которые вводит договор

Договором также предусматривается, что имеющиеся у сторон суммарные количества СНВ через 7 лет после начала действия соглашения и в дальнейшем не должны превышать:

700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет, развернутых баллистических ракет подводных лодок и развернутых тяжелых бомбардировщиков.

1 550 единиц для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками.

800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков.

Обратите внимание! Договор между Россией и США о мерах относительно будущего сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений был подписан в Праге 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Согласно пунктам договора, срок его действия составляет 10 лет. Договором предусмотрена возможность его продления на срок до 5 лет.

Договор СНВ-3 ограничивает количество американского и российского стратегического ядерного оружия.