США и Россия почти договорились продлить действие ядерного соглашения: подробности
Президент США Джозеф Байден и глава России Владимир Путин почти договорились продлить действие Договора о стратегическом наступательном вооружении. Они обсудили этот вопрос во время телефонного разговора.
Источник: пресс-служба Владимира Путина, пресс-служба Джозефа Байдена
Российская сторона отметила, что между странами почти достигнуто соглашение. Как заявили в Кремле, президенты довольны обменом дипломатическими нотами по достижению согласия о продлении договора.
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По данным пресс-службы Путина, уже в ближайшее время страны закончат процедуры, которые необходимы для дальнейшего функционирования механизма по взаимному ограничению ракетно-ядерных арсеналов.
Позиция Белого дома
В то же время в США заверили, что процесс завершат в течение ближайшей недели.
Президенты обсудили стремление обеих стран продолжить действие нового START на 5 лет, договорившись о срочной работе для завершения процедур для продления Договора до 5 февраля,
– сообщили в прессслужбе Байдена.
В частности, Байден и Путин договорились о дискуссиях по стратегической стабильности относительно диапазона контроля вооружений и вопросов безопасности, которые связаны с этим.
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Что предполагает ядерная сделка: кратко
- Договор СНВ-3 ограничивает количество американского и российского стратегического ядерного оружия.
- Согласно договору, Россия имеет 700 носителей и ядерных боеголовок, США – 1 550.
- Договоренность вступила в силу в феврале 2011 года и действительна до февраля 2021 года. Впрочем, ее можно продолжить.
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