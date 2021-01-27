Президент США Джозеф Байден и глава России Владимир Путин почти договорились продлить действие Договора о стратегическом наступательном вооружении. Они обсудили этот вопрос во время телефонного разговора.

Источник: пресс-служба Владимира Путина, пресс-служба Джозефа Байдена

Российская сторона отметила, что между странами почти достигнуто соглашение. Как заявили в Кремле, президенты довольны обменом дипломатическими нотами по достижению согласия о продлении договора.

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По данным пресс-службы Путина, уже в ближайшее время страны закончат процедуры, которые необходимы для дальнейшего функционирования механизма по взаимному ограничению ракетно-ядерных арсеналов.

Позиция Белого дома

В то же время в США заверили, что процесс завершат в течение ближайшей недели.

Президенты обсудили стремление обеих стран продолжить действие нового START на 5 лет, договорившись о срочной работе для завершения процедур для продления Договора до 5 февраля,

– сообщили в прессслужбе Байдена.

В частности, Байден и Путин договорились о дискуссиях по стратегической стабильности относительно диапазона контроля вооружений и вопросов безопасности, которые связаны с этим.

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Что предполагает ядерная сделка: кратко